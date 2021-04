Milano, sess* in pieno giorno alla stazione centrale/ Video: Sala nella bufera

Sesso in pieno giorno alla stazione centrale di Milano: il video fa il giro del web e il sindaco Beppe Sala torna nel mirino della critica. Uno scandalo degrado che si aggiunge agli episodi già registrati nelle scorse settimane tra spaccio, migranti ubriachi e altri eventi di cronaca. Come riporta Il Giornale, una coppia è stata pizzicata da un passante mentre consumavano un rapporto sessuale alla luce del sole, senza la minima preoccupazione per la presenza di altre persone.

Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti spiega che il video pubblicato da Gennaro Capasso su Telegram mostra due stranieri che fanno sesso nei pressi di un’edicola della piazzetta vicina alla stazione centrale di Milano. Sequenza pubblicata su Instagram anche dal giornalista Gianluigi Nuzzi: «Dietro la stazione centrale prostituzione in strada in pieno giorno e il sesso si fa davanti a tutti i passanti per terra, peggio delle favelas brasiliane. Ma dove è il sindaco di Milano?».

MILANO, SESSO IN PIENO GIORNO ALLA STAZIONE CENTRALE: SALA NEL CAOS

Nuzzi non è l’unico a chiedere spiegazioni al sindaco di Milano. La Lega si è scagliata duramente contro Beppe Sala, l’europarlamentare Silvia Sardone non ha usato mezzi termini: «A Milano in pieno giorno, si possono trovare persone visibilmente in stato di ebbrezza intente a praticare effusioni amorose, come se nulla fosse. Ma dove siamo arrivati? Dove potremo arrivare di questo passo? La città sprofonda nel degrado più totale col silenzio complice della sinistra». L’esponente leghista ha affermato che la città sta attraversando un periodo di decadenza non indifferente a causa della Sinistra. E il rapporto sessuale tra i due stranieri è solo l’ultimo di una lunga serie di problemi, ha aggiunto la Sardone: «In quel luogo pullulano tossici e ubriachi molesti, spacciatori, sbandati e clandestini; un presidio fisso della polizia locale sarebbe il minimo, ma per il Comune i problemi sembrano non esistere».

