Sgomberato lo storico centro sociale Leoncavallo a Milano, eseguito lo sfratto in anticipo dall'ufficiale giudiziario, Sala: "Non ero stato informato"

Milano, via allo sfratto esecutivo per il centro sociale Leoncavallo, l’edificio in Via Watteau che risultava occupato abusivamente da 30 anni e colpito più volte da provvedimenti che però non erano mai stati messi in pratica.

Erano stati infatti 130 i rinvii, a partire dal 2003 che sono costati al Ministero 3 milioni di euro a titolo di risarcimenti per i proprietari, fino ad oggi 21 agosto quando le forze dell’ordine, accompagnate dall’ufficiale giudiziario hanno eseguito l’ordinanza, in anticipo rispetto all’ultima notifica che riportava la scadenza del 9 settembre.

L’operazione è iniziata alle 7,30 di questa mattina ed attualmente polizia e carabinieri stanno presidiando gli ingressi della struttura davanti alla quale si è riunita una folla di attivisti e frequentatori abituali, che già nelle scorse settimane avevano istituito una raccolta fondi per coprire le spese di risarcimento richieste dal governo alla presidente dell’associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo Marina Boer, e fatto appello al Comune per trovare una soluzione per lo spostamento. Il sindaco Sala, una volta appresa la notizia si è dichiarato sorpreso di non essere stato informato della decisione dalla Prefettura, nonostante un incontro di ieri con il vicecomandante dei vigili.

Milano, sgomberato il centro sociale Leoncavallo, Giorgia Meloni: “In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche”

Dopo l’avvio dello sgombero dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano, sono arrivate le prime reazioni da parte della politica. Il primo a rilasciare dichiarazioni ufficiali è stato il Ministro dell’Interno Piantedosi, che ha sottolineato: “Oggi finalmente viene ristabilita la legalità“, specificando che: “Il governo manterrà la linea dura sulle occupazioni abusive”.

Anche Salvini ha espresso soddisfazione per l’ordinanza anticipata, con un post su X nel quale ha scritto: “Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti“.

È arrivato poi il commento della premier Giorgia Meloni, che sul suo profilo ufficiale ha pubblicato: “Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti”, aggiungendo: “In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità“.