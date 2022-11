Milano, Silvia Salvarani investita da una betoniera/ Travolta in sella ad un bici

Silvia Salvarani investita a Milano da una betoniera

Silvia Salvarani, insegnante di yoga nota in tutto il mondo, è stata investita a Milano da una betoniera. La 66enne originaria di Ancona è stata investita lo scorso 2 novembre a Milano e ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda di Milano. La donna si trova nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Come spiegato da MilanoToday, tutto è accaduto poco prima delle 11: la polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Lo schianto tra il mezzo pesante e la bicicletta della donna è avvenuto all’altezza di via Solferino. Il conducente della betoniera ha travolto la 66enne che era in sella a una bicicletta, per cause ancora da accertare. Le condizioni della donna sono subito apparse gravi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica e la 66enne è stata portata in ospedale in codice rosso.

Chi è Silvia Salvarani

In via Solferino, dove Silvia Salvarani è stata investita da una betoniera, non è arrivata solo l’ambulanza e l’automedica ma anche tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. I vigili hanno estratto dalle ruote la 66enne, affidandola ai sanitari. La donna è stata portata con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda, dove è stata immediatamente trasferita in rianimazione, dove ora lotta tra la vita e la morte. La 66enne avrebbe riportato gravi traumi al torace, al bacino e a una gamba.

Silvia Salvarani è un’insegnante di yoga famosa in tutto il mondo. Insegna dal 1980, tenendo corsi e seminari a Milano, dove vive, e in tutt’Italia. Tante le sue attività che l’hanno resa nota a livello mondiale e tante anche le pubblicazioni nel corso degli anni. Adesso la 66enne lotta per continuare a vivere dopo l’incidente del 2 novembre.

