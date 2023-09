Milano: spara al presunto ladro in giardino/ Ferito 17enne brasiliano: “Stavo scappando da una rissa”

Un uomo di 58 anni di San Vittore Olona, a Milano, nella notte tra sabato e domenica ha sparato a quello che credeva essere un ladro che aveva sorpreso nel suo giardino privato. Pensando di sparare dei semplici colpi “di avvertimento”, però, avrebbe accidentalmente colpito un 17enne che, effettivamente, si trovava nel suo giardino, ma che senza alcuna intenzione di entrare in casa sua a rubare. Immediatamente l’uomo ha allertato i soccorsi che hanno portato il 17enne all’ospedale Niguarda di Milano, dove si troverebbe tuttora, in codice giallo e non in pericolo di vita. Ancora da chiarire le dinamiche effettive, oltre alle dichiarazioni dei due unici testimoni dell’accaduto, e da appurare se il ragazzo, di origini brasiliane, vorrà sporgere denuncia.

Milano: spara al 17enne credendolo un ladro, ma si stava solo nascondendo

Insomma, era notte fonda a Milano, quando il 58enne avrebbe sentito dall’esterno della sua abitazione alcuni rumori sospetti, scoprendo il 17enne nel suo cortile. Così, spaventato, ha afferrato una delle pistole che detiene legalmente (e che ha consegnato alle autorità) puntandola contro quello che, come ha dichiarato in seguito, credeva essere un ladro o un malintenzionato. Avrebbe, a quel punto, sparato due colpi in aria, intimando al presunto ladro di allontanarsi, tuttavia senza successo.

A quel punto, il 58enne di Milano ha sparato altri due colpi, che hanno raggiunto il 17enne ferendolo sotto l’ascella destra e alla mano destra, fratturandogliela. Avrebbe, infine, deciso di chiamare i soccorsi per il ferito e le autorità, raccontando l’accaduto. Il ragazzo, nel frattempo, dall’ospedale avrebbe confermato che si trovava in quel giardino privato, spiegando però che stava cercando di nascondersi da alcuni coetanei che l’avevano aggredito poco prima in un locale poco distante. I Carabinieri del nucleo di Cerro Maggiore (Milano) hanno sequestrato i 4 bossoli esplosi dall’uomo contro il 17enne, oltre alla pistola, senza ricevere alcun tipo di resistenza da parte del 58enne, denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.

