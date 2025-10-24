Una sera, a Milano, per un appuntamento. Zona Bocconi. I ricordi di tanti anni fa. Gaber e la sorpresa di una chiesa aperta. Il dono di un abbraccio

“Può bastare un niente, forse un piccolo bagliore, un’aria già vissuta, un paesaggio o che ne so … e sto bene”, cantava Gaber nell’Illogica allegria.

Immersi nelle nostre performance o soltanto condizionati dai pensieri del vivere quotidiano, camminiamo come senza meta, ma può bastare un niente, appunto, un piccolo bagliore e allora è tutta un’altra storia.

È sempre bello tornare a Milano, in queste occasioni passato e presente si collegano, annodando ricordi di gioventù con il vecchio “turista” di oggi che, giunto largamente in anticipo all’appuntamento, può passeggiare in quella zona dell’Università Bocconi così cambiata negli anni.

Non è una gran serata per gironzolare, la pioviggine e il crepuscolo invitano ad affrettarsi verso la meta o all’attesa in un bar, ma la curiosità vince e così, novelli “umarel”, ci si incammina guardando a destra e manca, scansati da sguardi di studenti che si affrettano al ritorno o all’ultima lezione serale.

Girato l’angolo (prima o poi c’è sempre un angolo da girare) la scalinata prospiciente la piazza cattura lo sguardo, la luce del lampione a fatica illumina la scritta dell’edificio: S. Ferdinando Regis. Una chiesa. La chiesa dell’Università Bocconi.

La “stranezza” non è questa, non è strano che a Milano ci sia una chiesa, che nelle nostre città ci sia una chiesa e neanche che ci sia una chiesa dell’università. La cosa strana, che colpisce l’occhio è il portone spalancato, spalancato completamente alle 21 di sera!

E quel crocifisso che si staglia sul fondo che sembra volerti accogliere a braccia aperte.

Ma come? Già trovare una chiesa che sia aperta sotto sera è di per sé un miracolo, ma che abbia un portone spalancato…

Sarà terminata da poco una celebrazione, staranno pulendo, hanno dimenticato il portone aperto, le ipotesi si rincorrono nella mente mentre saliamo la scalinata e ci affacciamo.

Due ragazze e un giovane, in banchi e zone diverse attorno all’altare centrale, nella penombra, inginocchiati in preghiera. Davanti a quel crocifisso.

La mano corre alla fronte e il ginocchio si piega, silenzioso ringraziamento dell’invito.

Adagio percorriamo la navata, nella bacheca all’ingresso un cartello della Rettoria San Ferdinando Università Bocconi informa (in italiano e inglese) che la chiesa è aperta dalle 7.30 alle 22.00 tutti i giorni, delle messe alle 8.00, dell’adorazione eucaristica, delle confessioni e dell’Angelus.

Ormai si è fatto quasi tardi per l’appuntamento, dobbiamo andare. Un pensiero accompagna il veloce incedere dei passi.

Quel portone qualcuno lo ha aperto.

In fondo, il cristianesimo è questo portone aperto al mondo, Gesù che si offre, che spalanca le braccia all’uomo e alla donna di oggi, così come sono, senza precondizioni, semplicemente accogliendoli e amandoli.

Appunto, occorre che qualcuno apra quel portone, piccolo bagliore di una Bellezza disarmata e allora, fosse solo per curiosità, entrare. E stai bene.

