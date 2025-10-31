A Milano un clochard ha steso i suoi panni sul sagrato del Duomo: scoppia la polemica sul degrado causato, secondo l'opposizione, dall'amministrazione

Da un’immagine – secondo alcuni addirittura ironica, secondo altri specchio di un degrado ormai dilagante – diventata virale sui social scattata sul sagrato del Duomo di Milano è sorta l’ennesima occasione per rispolverare la polemica (se vogliamo, sempre verde) sullo stato in cui versa il capoluogo meneghino a causa politiche – forse – troppo poco stringenti dal punto di vista dell’immigrazione.

Partendo dalla notizia in sé, la foto diventata rapidamente virale online ritrae alcuni panni (pantaloni, giacche e quant’altro) appesi sulle transenne che recintano la porta principale di ingresso del Duomo di Milano – in quel momento chiusa -, stesi ad asciugasi dopo una nottata di pioggia da un uomo, poi identificato come un egiziano 24enne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine di Milano.

Sulla scena è stato quasi immediato l’intervento della Polizia Locale di Milano che ha cercato di far sbaraccare la lavanderia improvvisata all’uomo, incappando nella sua feroce collera e in alcuni insulti: comportamenti che erano già costati altri richiami al 24enne e che hanno spinto gli agenti ad affidarlo all’ospedale San Paolo affinché gli venga effettuata una valutazione psichiatrica.

Stende i panni davanti al Duomo di Milano: scoppia la polemica sul gesto del senza tetto egiziano

Una notizia, insomma, che si sarebbe potuta rapidamente concludere così com’è iniziata, nell’arco di pochi minuti, non fosse che la foto della lavanderia al Duomo di Milano è diventata virale online, nonché occasione per fare polemica: secondo la leghista Sardone, infatti, parla di “punto di non ritorno” nel degrado a causa del “buonismo e (..) lassismo della sinistra”; mentre il meloniano De Corato accusa le “campagne migratorie [del] centrosinistra” e il forzista De Chirico parla del “profondo abisso” in cui Milano “è precipitata” a causa del degrado.

Com’era facile immaginare, per smorzare un pochino la polemica è arrivato poco dopo il commento dell’assessore al Welfare di Milano Lamberto Bertolè che ha definito il tutto decisamente “fuori luogo”: chiaro è – secondo l’assessore – che il soggetto in questione abbia delle “evidenti vulnerabilità” che richiedono le necessarie cure; lodando l’azione della Polizia Locale che ha saputo dimostrare “tatto e attenzione” anche in una situazione – potenzialmente – delicata.