Milano, stop a servizio dopo scuola in nidi e materne dal 10 gennaio/ Allarme contagi

Allarme contagi in Lombardia, registrate nuove contromisure a Milano. Come reso noto dal Comune, a partire dal 10 gennaio sarà sospeso il servizio del dopo scuola negli asili nidi e nelle scuole d’infanzia, in programma dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Ricordiamo che la Regione è attualmente in zona gialla e negli ultimi giorni è stata un’impennata di positività tra educatori e educatrici.

Come riportato dai colleghi dell’Ansa, su 30 mila iscritti nei servizi comunali, sono 5 mila le bambine ed i bambini che frequentano il dopo scuola. Tra Milano e provincia, parliamo di 103 nidi, 35 in appalto, 170 scuole d’infanzia e 37 sezioni. Per quanto riguarda il personale, invece, in servizio oltre 3.200 tra educatori e educatrici.

Milano, stop a servizio dopo scuola in nidi e materne dal 10 gennaio

In una nota, l’assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo ha spiegato che “l’obbligo vaccinale e l’aumento dei contagi ha comportato molte assenze e il rischio di una ulteriore contrazione del servizio ordinario è ancora concreto. A ciò si aggiunge l’ingresso della Regione Lombardia in zona gialla, che rende impossibile la pratica della cosiddetta sovrapposizione tra bolle per comporre i gruppi di post scuola di nidi e infanzie. La sospensione del servizio di post scuola è pertanto inevitabile”. Nel corso del suo intervento, la vicesindaco di Milano ha spiegato di essere al lavoro per trovare soluzioni che permettano lo svolgimento del servizio ordinario al meglio: “La situazione è complessa e questo aumento così importante del numero dei contagi non ha affatto aiutato”.

