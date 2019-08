Milano, straniero aggredisce 64enne con un vetro: è grave/ Uomo bloccato dai passanti

30enne straniero aggredisce una donna con un vetro in pieno centro a Milano, in largo La Foppa: choc in zona Moscova. Un nuovo caso dopo quanto accaduto recentemente in viale Suzzani e sul quale sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: non è ancora chiaro infatti il motivo del brutale assalto, con la vittima che si trova in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, la 64enne non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato ferite a collo, clavicola, gola e viso, ma nessuna di queste preoccupa lo staff medico dell’istituto meneghino. Decisivo l’intervento di alcuni passanti, che hanno soccorso la donna e bloccato l’aggressore, poi arrestato dalle forze dell’ordine giunte sul posto. In corso le indagini della Polizia: l’uomo – di origini bengalesi – attualmente si trova in Questura per l’identificazione.

MILANO, STRANIERO AGGREDISCE DONNA IN PIENO CENTRO: IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

Sky Tg 24 riporta che l’uomo avrebbe aggredito la 64enne con l’obiettivo di rubarle il cellulare, con la violenta aggressione scaturita dalla reazione della vittima. Il Fatto Quotidiano, invece, sottolinea che l’assalto sarebbe avvenuto «senza apparente motivo»: nessuna lite o tentata rapina. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con il telegiornale dell’emittente satellitare che ha raccolto la testimonianza di uno dei passanti che hanno soccorso la donna: «Abito qua in zona, ho visto questa coppia con la signora che urlava e veniva aggredita da un ragazzo di parvenze indiane. Quando ho capito che c’era del sangue, ho tirato un calcio sulla spalla al ragazzo. Lui si è allontanato, era fuori controllo: aveva lo sguardo perso. Per fortuna altri ragazzi della piazza sono intervenuti per dare un soccorso alla donna, con il custode del condominio (situato nei pressi dell’aggressione, ndr) ha tamponato la ferita». Come dicevamo, resta da chiarire il movente del fatto: «Alcune persone dicevano che pare che questa persona ha tentato di scippare la signora, attaccata con del vetro dopo essersi difesa», ha concluso il testimone oculare.

