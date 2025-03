Milano, un 50enne, già segnalato varie volte per comportamenti sospetti, tenta di rapire due bambine all’ingresso di una scuola primaria, dopo le reazioni dei genitori fugge e si nasconde nell’istituto dicendo agli assistenti scolastici che lo avevano trattenuto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri: “Voglio un figlio“. L’episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7,30 quando l’uomo si è presentato in un bar nei pressi del complesso comprensivo Cabrini, nel quale una mamma stava facendo colazione insieme alle sue figlie gemelle di 10 anni, strattonando prima una poi l’altra bimba nel tentativo di portarle via con sè strappandole dalle braccia della madre.

Scappato in seguito alle urla della donna, ci ha poi riprovato con altri bambini che erano fuori in attesa di entrare per l’inizio delle lezioni ma è stato prontamente fermato da un gruppo di genitori e costretto poi a rifugiarsi all’interno della scuola, nella quale, come hanno confermato le bidelle, avrebbe continuato con gli atteggiamenti minacciosi nei confronti dei minori, continuando a chiedere: “Voglio vedere bambini strani, voglio un bambino non normale“.

Tenta di rapire due bambine, il 50enne arrestato a Milano era stato già segnalato per atteggiamenti molesti

Arrestato l’uomo che ha cercato di rapire due bambine questa mattina davanti alla scuola Cabrini a Milano, gli agenti intervenuti in seguito alla chiamata da parte degli assistenti scolastici che lo hanno preso in consegna dopo che era entrato inginocchiandosi, hanno provveduto a fermarlo portandolo poi via in manette. Dai successivi controlli è emerso che il 50 enne aveva già denunce a carico per tentata rapina, alle quali si sono aggiunte quelle per i tentativi di sequestro di persona e sottrazione di persona incapace. Il suo nominativo è poi risultato tra quelli dei pazienti presi in cura per problemi mentali da un centro di servizi psico sociali.

Le testimonianze dei genitori hanno inoltre confermato che già da vario tempo la stessa persona era stata segnalata più volte, soprattutto nella chat di quartiere, per aver avuto atteggiamenti molesti nei confronti dei minori. Come dichiarato da molte mamme infatti, l’uomo era spesso presente la mattina prima dell’ingresso davanti agli istituti primari e asili nido della zona e fissava i bambini insistentemente e questa informazione era stata trasmessa già alle forze dell’ordine locali.