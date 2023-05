Milano, trans bloccata a manganellate e con spray/ Video arresto: aperta indagine

Una trans a terra mentre quattro agenti della polizia locale di Milano provano ad immobilizzarla e ammanettarla usando uno spray al peperoncino e manganelli. La scena dell’arresto, molto cruda, è ripresa in un video amatoriale realizzato da una finestra e diventato subito virale sui social. Ora sul caso sta svolgendo accertamento la procura di Milano. Non è chiaro, infatti, cosa sia accaduto prima delle riprese. Pare che si trattasse di un intervento avvenuto nella prima mattinata di mercoledì 24 maggio davanti all’università Bocconi. Come riportato dal Corriere della Sera, la donna, una trans brasiliana di 41 anni, viene prima fatta cadere a terra, poi viene colpita mentre è seduta sul marciapiedi.

Nonostante non abbia atteggiamenti violenti nei confronti degli agenti, viene colpita più volte, anche al fianco e alla testa, in quest’ultimo caso con un colpo molto violento, sferrato mentre un altro agente cerca di ammanettarla. Sulla vicenda sta effettuando delle verifiche anche la polizia locale di Milano, che vuole capire cos’è successo, quali siano le responsabilità e quali provvedimenti vadano presi nei confronti degli agenti coinvolti. Fa sapere altresì di essere in contatto con l’autorità giudiziaria per le necessarie azioni della magistratura.

ACCERTAMENTI PROCURA SU ARRESTO A MILANO

Fonti sindacali della Sulpl, su cui però non c’è conferma da parte del comandante della polizia locale Marco Ciacci, precisa il Corriere, riferiscono che quanto accaduto sarebbe stato preceduto da un intervento al parco Trotter, in un’altra zona di Milano. Qui alcuni genitori degli alunni della scuola avrebbero segnalato la presenza della trans «in evidente stato di alterazione psicofisica» mentre infastidiva le persone e tentava di denudarsi. Caricata a fatica sull’auto della pattuglia, che è partita alla volta del comando a oltre cinque chilometri di distanza, la trans avrebbe cominciato a dare in escandescenze in auto, colpendo le portiera e simulando un malore. A quel punto, quando la pattuglia si è fermata, avrebbe colpito due agenti, ferendoli, con calci per poi fuggire, prima di essere bloccata. Questo, secondo quanto riportato dal Corriere, è quanto sarebbe accaduto prima delle immagini del video dell’arresto della trans, denunciata a piede libero per resistenza. Per il sindaco di Milano, Beppe Sala, si tratta di un «fatto grave», per il quale aspetta la relazione della polizia locale prima di intervenire. Invece, Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi Sinistra e sorella di Stefano Cucchi, ha dichiarato: «Intendo andare fino in fondo su questa vicenda, finché non saranno chiarite tutte le dinamiche. Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca. Porteremo il caso in Aula. Le immagini che si vedono sono gravissime e non devono lasciare indifferenti, perché usare i manganelli, soprattutto in quella maniera, è vietato e il fatto che indossino una divisa non costituisce un’attenuante, semmai un’aggravante».

VIDEO ARRESTO TRANS A MILANO













