Milano, tranviere Atm sequestra passeggeri/ “Vi ammazzo” poi spiega “giornata storta”

Un tranviere dell’Atm sequestra e minaccia alcuni passeggeri a Milano. Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto alcuni cittadini del capoluogo lombardo ieri sera, intorno alle ore 21. Tutto è partito da una lite accesa tra il tranviere e alcuni passeggeri. Il dipendente dell’Atm allora sarebbe arrivato addirittura a minacciarli di morte. Inoltre, non avrebbe più effettuato fermate, di fatto sequestrando le persone che in quel momento si trovavano a bordo del mezzo pubblicato. Secondo quanto ricostruito, e riportato poi dall’Ansa, i passeggeri impauriti e sotto choc hanno subito allertato i carabinieri che sono riusciti a fermare il conducente del tram della linea 15, il quale poi è stato interrogato. Intanto l’Atm, che gestisce i trasporti a Milano, ha fatto sapere di aver sospeso il tranviere dalla guida e di aver aperto un’indagine interna per ulteriori accertamenti in merito a quanto accaduto.

TRANVIERE ATM A PASSEGGERI “VI AMMAZZO”: SOSPESO

Non è ancora chiaro cosa sia scattato nella mente del tranviere dell’Atm, il quale non avrebbe neppure rispettato il rosso di un semaforo mentre procedeva nella sua folle corsa senza fermate. «Non appena ha chiuso le porte, ha iniziato una corsa senza sosta, correndo come un pazzo, come se fossimo sulle giostre», ha raccontato un testimone ai microfoni di MilanoToday. Minuti da incubo che hanno visto protagonista il tranviere, descritto come «inferocito». Secondo altre testimonianze raccolte, il conducente al microfono avrebbe detto anche: «Vi ammazzo tutti, state attenti». I carabinieri sono intervenuti poco dopo la fermata Porta Lodovica. Alle forze dell’ordine, che gli hanno chiesto spiegazioni in merito a quanto accaduto, il tranviere dell’Atm avrebbe spiegato che era in ritardo sulla tabella di marcia e che aveva avuto «una giornata storta», uno degli aspetti su cui l’azienda del trasporto pubblico milanese dovrà fare luce attraverso l’indagine aperta.



