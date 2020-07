Milano, ubriachi scalano l’Arco della Pace/ Video, festeggiamenti dopo “l’impresa”

Episodio di degrado verificatosi negli scorsi giorni a Milano: un gruppo di ragazzi ha scalato l’Arco della Pace senza alcun motivo. Come si può notare nel video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, che si occupa appunto di riprendere scene di vita quotidiana italiane, soprattutto di periferia, un gruppo di ragazzini, visibilmente ubriachi, durante la notte fra sabato e domenica scorsi, si è arrampicato sul famoso monumento alto circa 25 metri, attraverso un’impalcatura installata per effettuare dei lavori di restauro sullo stesso arco meneghino. Quando sono riusciti a salire in cima al monumento, quasi per festeggiare “l’impresa” appena effettuata, hanno iniziato ad urlare e a fare gesti di esultanza per auto-compiacersi. Numerosi coloro che hanno assistito la scena, increduli, per lo più passanti o altri giovani che stavano passando la nottata in corso Sempione, fra le zone della movida del capoluogo lombardo.

MILANO, RAGAZZI SULL’ARCO DELLA PACE: AVVISATA LA POLIZIA MA…

La scena è stata ripresa con i telefonini e nel giro di poche ore il filmato ha fatto il giro del web, ma nel contempo, qualche residente della zona o magari un semplice passante infastidito dal degrado a cui stava assistendo, ha ben pensato di avvisare le forse dell’ordine, anche per evitare che quel gioco folle potesse finire in tragedia. Essendo i giovani ubriachi, infatti, sarebbe bastato poco per perdere l’equilibrio e scivolare di sotto, di conseguenza, era meglio avvisare qualcuno che potesse farli smettere immediatamente. Sul posto sono quindi arrivati alcuni poliziotti ma del gruppetto, forse avvisato da qualcuno, non vi era già più traccia. Gli agenti hanno trovato solamente un giovane, un 20enne, che stava scendendo dall’impalcatura in quegli istanti, anche se non è chiaro se si trattava di uno dei protagonisti del filmato, o se di un altro giovane che stava cercando di emulare gli altri. Cliccando qui potete trovare il video in questione, davvero imbarazzante



