“Milano: un popolo che vive”/ Diretta video streaming: imprenditoria e sussidiarietà

Milano ha riscoperto la sua anima operosa e solidale in questi mesi difficili dell’emergenza Covid. E non poteva essere diversamente, perché quello del capoluogo lombardo è “un popolo che vive”. Questo è peraltro il titolo dell’incontro in programma oggi, giovedì 4 febbraio 2021, alle ore 21.15. Si terrà in diretta video streaming sul canale YouTube del Circolo Feltre e sarà l’occasione non solo per analizzare quanto ha vissuto la gente del capoluogo lombardo, ma anche cosa le aspetta. Il dibattito è frutto della collaborazione di alcune realtà milanesi come, appunto, Circolo Feltre, Club in uscita e Associazione Charles Peguy.

È nata così l’idea di un dialogo per riscoprire in questi mesi così difficili l’anima di chi abita a Milano e ci lavora. Un’anima che ha reso e rende ancora oggi la città di Milano in grado di affrontare ogni difficoltà ed emergenza, anche quelle gravi, come si è verificato nel caso della pandemia Covid. Questo è peraltro accaduto molto spesso nella storia del capoluogo lombardo.

“MILANO: UN POPOLO CHE VIVE”

L’incontro “Milano, un popolo che vive” segue la traccia ideale segnata da quelle che vengono considerate le colonne portanti dell’anima di questa città, che potremmo definire anche quelle più profonde: solidarietà, imprenditoria e sussidiarietà. Tutto ciò è al centro del dibattito che si terrà questa sera e che verrà introdotto da Don Franco Berti.

Si troveranno a dialogare Edoardo Bressan (Docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di Macerata), Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Pirelli) e Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione Sussidiarietà e docente di statistica all’Università Milano Bicocca).

