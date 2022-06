Milano, uomo chiuso a testa in giù in bagno chimico ribaltato/ Comune dovrà risarcire

A Milano il Comune è stato condannato a ripagare del mattino un uomo per un incidente avvenuto all’interno di un bagno chimico. Era il 2 giugno dell’8 giugno 2017 quando il signor F.A. stava partecipando ad un evento in corso a Monte Stella, zona conosciuta come “la montagnetta di San Siro”. L’uomo, intorno alle 2, dovendo andare in bagno, si era avvicinando ad una delle cabine meglio note come bagni chimici. Poco dopo essere entrato, la cabina è stata “spinta e ribaltata dall’esterno, da teppisti”. I vandali sono scappati via e l’uomo è rimasto testa in giù senza possibilità di uscirne.

Finto ginecologo arrestato a Milano/ Racconti choc vittime: “Ha inserito le dita...”

Per il Tribunale di Milano, la responsabilità del danno causato all’uomo è del Comune perché non è stato in grado di “porre in essere gli accorgimenti necessari a neutralizzare tale pericolo”. Per questo motivo, il Comune è stato costretto a risarcire l’uomo, anche se Palazzo Marino è pronto a ricorrere in appello. Rappresentati della Giunta milanese spiegano infatti che il bagno chimico ha come scopo proprio questo di non essere ancorato al terreno.

Baby Gang, perquisita abitazione/ Sequestrato cellulare dopo video girato in carcere

La risposta del Comune

Nella Delibera del Comune è descritto quanto accaduto quella sera, con tanto di testimonianza diretta del “signor F.A.”. L’uomo, rimasto intrappolato nel bagno chimico dopo che questo è stato capovolto, ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che la responsabilità dell’accaduto sia da addebitarsi al Comune di Milano quale ente custode dei parchi cittadini”. La richiesta è stata accolta dal giudice. Il fatto che la cabina fosse solo appoggiata al terreno rappresentava, secondo il giudice stesso, “un notevole rischio per gli avventori”. Il Comune dovrà dunque risarcire F.A per i danni subiti.

Moratti "Infermieri supplenti medici di famiglia"/ Ira sindacati "Politica di guerra"

Da Palazzo Marino, però, non ci stanno, tanto da aver deciso di ricorrere in appello. Secondo il Comune di Milano, infatti, i bagni provvisori sono progettati proprio “per essere utilizzati all’aperto, senza alcun ancoraggio al suolo”. Il fatto che un gruppo di vandali lo abbia ribaltato non ha a che fare con il discorso di mancata custodia: “Sarebbe rimasto al proprio posto se alcuni soggetti non identificati non lo avessero ribaltato con forza” si difende il Comune. Da Palazzo Marino chiedono dunque che il gesto del gruppo sia identificato come “un atto criminale”, per il quale non c’è alcuna “responsabilità del custode”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA