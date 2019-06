Milano Volley Week/ I convocati nella Nazionale di Blengini per la Nations League

Prosegue la Milano Volley Week che si avvicina al suo gran finale. Da domani infatti il cuore della pallavolo sarà al Palalido, ora Allianz Cloud: Milano infatti ospita la tappa italiana della Volleyball Nations League 2019 maschile e da venerdì 21 a domenica 23 giugno vivremo tre giorni di grande pallavolo con alcune delle migliori Nazionali maschili di volley che saranno protagoniste proprio nel rinnovato palazzetto milanese. Protagonista assoluta dei prossimi tre giorni sarà dunque l’Italia del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini. Tre vittorie su tre nello scorso weekend a Varna, l’ultima contro la Bulgaria, per un bilancio complessivo di sette vittorie e due sconfitte nelle nove partite finora giocate in giro per il mondo. Il c.t. Gianlorenzo Blengini ha convocato per le partite a Milano questi quattordici giocatori: Luca Spirito, Simone Giannelli, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Andrea Argenta, Alberto Polo, Francesco Recine, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Roberto Russo, Fabio Balaso, Daniele Mazzone e Matteo Piano.

MILANO VOLLEY WEEK: IL PROGRAMMA DELLA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE AL PALALIDO

Dunque saranno questo gli azzurri protagonisti del weekend che completerà la Milano Volley Week con un appuntamento di lusso per la pallavolo, dopo il beach volley protagonista dello scorso fine-settimana. Allora adesso è doveroso ricordare con precisione quale sarà il calendario dei tre giorni della Volleyball Nations League 2019 a Milano, con il quadrangolare che oltre agli azzurri comprenderà anche i campioni del Mondo della Polonia, la Serbia e l’Argentina. Domani, venerdì 21 giugno, il sipario si alzerà alle ore 17.00 con Polonia-Argentina, mentre alle ore 20.00 si giocherà Italia-Serbia. Gli orari saranno sempre gli stessi e naturalmente in prima serata ci saranno sempre le partite degli azzurri, ecco dunque che sabato 22 giugno alle ore 17.00 potremo assistere a Polonia-Serbia, mentre alle ore 20.00 sarà la volta di Italia-Argentina. Infine, domenica 23 giugno la chiusura sarà con Argentina-Serbia alle ore 17.00 e con Italia-Polonia alle ore 20.00, di fatto l’ultimo atto anche di tutta la Milano Volley Week.

© RIPRODUZIONE RISERVATA