Milano Volley Week: semifinali e finali del beach/ Diretta Rai Streaming dalle 10

E’ tutto pronto per una delle fasi più attese del Milano Volley Week, le finalissime del campionato italiano di beach volley. Quest’oggi si terranno gli ultimi scontri con le gare che inizieranno fra pochi minuti, attorno alle ore 8:30, e che si protrarranno per tutto il corso della giornata. Ieri è stata una giornata significativa nel capoluogo lombardo, visto che si è tenuta la prima tappa Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Prima la fase a gironi in mattinata, poi nel pomeriggio le gare valide per gli ottavi di finale e i quindi i quarti. Accede alle semifinali femminili in programma oggi, la coppia composta da Giulia Toti e Jessica Allegretti, testa di serie numero uno, che se la vedrà contro Giada Benazzi e Silvia Leonardi. L’altra semifinale sarà invece composta dal duo Elena Colombi e Sara Breidenbach, recenti vincitrici della prima edizione del campionato per società, categoria Gold, e dalla coppia Beatrice Meniconi e Sonia Galazzo. Per quanto riguarda il tabellone maschile, invece, le due semifinali saranno quelle fra Lupo-Vanni e Andreatta-Abbiati, nonché fra Manni-Bonifazi e i gemelli del Salento, Paolo e Matteo Ingrosso.

MILANO VOLLEY WEEK: SEMIFINALI E FINALI DEL BEACH

Come ricorda il Corriere dello Sport, quella di ieri è stata senza dubbio una giornata ricca di emozioni, visto che, nonostante il caldo, erano moltissimi coloro che si sono recati presso il campo centrale allestito in Piazza Castello a Milano, completamente sold out. Le semifinali sia maschili che femminili saranno giocate nella mattinata, e una di esse verrà trasmessa in diretta streaming attraverso il portale della Rai, Rai Sport Web, per la visione via personal computer, tablet o smartphone. Dopo di che si giocheranno le finali per il terzo e quarto posto, e infine quelle per decretare le due coppie vincitrici di questa tappa. Le due finalissime verranno trasmesse anche in questo caso in diretta streaming su Rai Sport Web, con telecronaca di Marco Fantasia e commento tecnico di Claudio Galli, poi attorno alle ore 22:30 saranno ritrasmesse in differita sul canale televisivo Rai Sport, al numero 57.

© RIPRODUZIONE RISERVATA