Milano21 Half Marathon, mezza maratona a City Life/ Vincono Dossena e Kreienbuhl

Si è tenuta stamane la Ganten Milano21 Half Marathon, la mezza maratona meneghina giunta quest’anno alla sua terza edizione. Moltissimi i corridori che stamane si sono presentati ai nastri di partenza per il doppio percorso, un classico da 21.097 km, la tipica percorrenza di questa gara, e una invece da 10 km, entrambi comunque previsti nella doppia formula agonistica o corsa non competitiva. La partenza è avvenuta alle ore 9:30 di stamane da viale Cassiodoro, all’altezza di piazza IV febbraio, e la gara si è snodata fra alcuni simboli della città meneghina, fra cui i moderni grattacieli del quartiere City Life, fra le zone più esclusive del capoluogo lombardo. Per quanto riguarda la gara femminile, ha trionfato l’azzurra Sara Dossena, che ha concluso la sua gara con il tempo di un’ora, undici minuti e 40 secondi.

MILANO21 HALF MARATHON, SARA DOSSENA: “HO AVUTO BUONE SENSAZIONI”

“Ho avuto buone sensazioni e ho corso in progressione – le parole a fine gara della stessa atleta, riportate da Fidal.it – oggi non avevo alcun tipo di obiettivo, non cercavo il tempo. Ma aver corso sotto l’ora e dodici, nonostante la pioggia, mi fa dire che è stata una buona giornata”. La 35enne del team Laguna Running, è tornata oggi a correre dopo il ritiro avvenuto ai Mondiali di Doha nella maratona iridata. Nella gara al maschile, invece, ha chiuso davanti a tutti lo svizzero Christian Kreienbuhl, che ha terminato la sua corsa con il tempo di un’ora, sette minuti e 29 secondi. Per quanto riguarda invece la 10 km, successo per Eyob Faniel, che ha tagliato il traguardo dopo ventinove minuti e 21 secondi di gare. L’azzurro ha preceduto l’atleta australiano Matt Fox, e il tedesco Stefan Hendtke. Al femminile, invece, successo di Francesca Bertoni, rientrata oggi dopo un’assenza di diversi mesi dovuta ad una micro frattura al piede sinistro.

