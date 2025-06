Diana Dell’Erba racconta Milarepa: intervista all'attrice del film di Louis Nero, tra simboli magici, natura umana e segreti antichi

Mi siedo. La poltrona del cinema mi abbraccia e in men che non si dica Milarepa inizia. Subito mi rendo conto di essere di fronte a qualcosa di mai visto prima. In che anno siamo? E perché i protagonisti hanno vestiti medioevali mentre sullo sfondo ci sono centrali elettriche dismesse e abbandonate? Louis Nero mi ha stupita ancora una volta. Nel cast i grandi del cinema quali Murray Abraham, Harvey Keitel, Isabell Allen, Diana Dell’Erba e Angela Molina, personalità ineccepibili per raccontare una storia senza tempo e senza spazio.

Sì, perché Milarepa è incollocabile, lo ha detto il regista stesso: “Ho deciso di fare un film post-apocalittico in un futuro prossimo indefinito”, spiega Louis, “ma allo stesso tempo ho aggiunto dettagli che richiamano l’anno 1000 in Tibet”. Ad un primo sguardo, la trama sembra semplice ma ben presto mi accorgo che è solo apparenza. Mila, protagonista, decide di rivendicare la morte di suo padre e a soli dodici anni. Abbandona così la madre e la casa di famiglia per imparare le arti magiche al fine di mettere in atto la tanto agognata vendetta.

Ma ciò che la aspetta sarà un viaggio interiore pieno di dolore, sofferenza, espiazione dei peccati e un messaggio significativo: quello della redenzione. “Questo è un film per tutti, ma soprattutto per i giovani”, racconta Abraham Murray (Oyun in Milarepa) alla rassegna milanese presso il Cinema Palestrina, “abbiamo voluto far capire che ognuno ha la possibilità di redimersi, soprattutto in un periodo difficile come questo a livello politico negli USA”.

Milarepa, viaggio spirituale senza tempo né spazio: il significato dietro ai tatuaggi degli attori

Sete di vendetta ma bisogno di pace. Il messaggio sociale è chiaro: Milarepa è un’opera che invita all’unione esaltando la forza del multiculturalismo. Non a caso, il regista Louis Nero ha adottato scelte stilistiche ben precise ponendo sulla fronte dei personaggi simboli e disegni particolari. Ce lo spiega meglio Diana Dell’Erba, che nel cast ha interpretato la madre adottiva di Mila. “Diana, qual è la storia dietro ai simboli che compaiono sul viso degli attori di Milarepa?”, le chiedo. “Tutta la pellicola racchiude influenze culturali”, risponde, “a partire dai tatuaggi che i protagonisti si ritrovano in viso, un’unione di segni a tratti magici che rendono ogni individuo difficile da collocare in un contesto preciso”.

Un’altra domanda mi sorge spontanea: “Raccontami dei colori scelti per il film”, domando a Diana, “Quei rossi mattone, la scelta di tonalità terrene, dove ci conduce questa decisione stilistica?”. L’attrice racconta che tutto in Milarepa è volto a sembrare il più autentico possibile: “Sono state scelte tinte che richiamassero i colori della terra”, continua, “per esaltare ancor più il concetto di un mondo senza tecnologia dove la natura prende il sopravvento”. Dopotutto, è la Sardegna che fa da sfondo al film, entroterra magico e scenario perfetto per potenziare le vicende dei personaggi.

Diana Dell’Erba ci parla anche di una scrittrice emblema di coraggio, Alexandra David Neel, forza ispiratrice per Milarepa: “Ha voluto essere libera a tutti i costi sin da giovanissima“, racconta, “a soli diciotto anni ha affrontato un lungo viaggio per poi imparare le filosofie orientali“. Louis Nero, infatti, ha spiegato di essersi ispirato anche all’autrice, donna che viaggiò in lungo e in largo in India rimanendo affascinata dalla meditazione, dagli studi orientali e dall’influenza culturale regalatale dal mondo. E per darne contesto, il regista ha deciso di inserire piccole meditazioni e incontri con i Lama alla fine della prima proiezione di giovedì 19 giugno 2025, data di uscita di Milarepa.

Guardandolo e immergendovi in una vicenda così inconsueta, vi assicuro che sarà difficile non rimanere attoniti. Tante le domande che vi porrete così come il senso di smarrimento impellente. Cos’è successo prima della totale distruzione ambientale e umana? Sullo sfondo di Milarepa non mancano palazzi disabitati, edifici abbandonati e fatiscenti che raccontano storie di un passato di guerra e distruzione.

I protagonisti si destreggiano in una vita ardua, a tratti talmente tanto antropica da generare spavento. Si trovano a lottare, a concentrarsi su quelli che oggi chiameremmo piccoli grattacapi, senza un perché. Riempiono il vuoto con litigi e discussioni, ma soprattutto non sembrano aver pietà l’uno dell’altro. Domande di ogni genere attraverseranno la vostra mente, ma forse, mai come in questo caso ogni risposta giusta si trova solo dentro di noi.