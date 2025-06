Milarepa, recensione film nelle sale dal 19 giugno: tra medioevo e futuro, il film di Louis Nero spiazza tutti con un cast di prim’ordine.

Milarepa recensione film al cinema: Isabelle Allen interpreta la coraggiosa Mila

La dolce e curiosa Mila si mette in viaggio per vendicare suo padre, morto assassinato all’improvviso. Inizia così Milarepa, film di Louis Nero che esce al cinema giovedì 19 giugno 2025. Il regista si rifà all’omonimo celebre filosofo e poeta tibetano, trasformandolo in un personaggio femminile soverchiando lo stereotipo di uomo forte e valoroso. Ed è così che Isabelle Allen incarna alla perfezione Mila, ragazza dodicenne che si destreggia nel mondo come una vera guerriera, cercando speranza da un maestro Kagyu, il quale ha il compito di insegnarle alcune arti magiche per poi far fronte ai sicari del padre.

Arianna David, confessione choc su ex fidanzato: tentato suicidio e le botte/ "Mi trascinava per strada"

Il cammino della giovane sarà tutt’altro che semplice. Ben presto si accorgerà di essere d’innanzi ad una serie di sfide che non avrebbe mai immaginato di dover affrontare. Non a caso, quello che sembrava essere un percorso lineare si trasforma in una distruzione continua di tutto ciò che aveva sempre saputo, con l’obiettivo di imparare l’arte della resilienza ma soprattutto, di ottenere la tanto bramata redenzione spirituale.

Melissa Satta incinta? Spunta la mossa clamorosa di mamma Umberta Gnutti Beretta/ Il gesto conferma tutto

Non è la vendetta, infatti, la soluzione ai suoi guai. Il padre è morto, è vero, si accorgerà ben presto che quello che la farà star bene non sarà eliminare a sua volta gli assassini del genitore. Anzi, tramite prove pregne di sofferenza e apparente frustrazione, imparerà che la calma, l’equilibrio e l’ascolto saranno il vero riscatto.

Milarepa, il cast: Murray Abraham e Harvey Keitel per un viaggio che vi lascerà senza fiato

Anche in Milarepa, come in molti altri film di Louis Nero, ci troviamo di fronte ad un cast d’eccezione, con Diana Dell’Erba, Franco Nero, Murray Abraham, Angela Molina e Harvey Keitel. Ognuno di loro ha incarnato alla perfezione un personaggio senza tempo, arricchito stilisticamente e caratterialmente da simboli che sono il risultato di più culture.

Cane e gatto, Rete 4/ Trama e cast del buddy movie con Bud Spencer e Tomas Milian, oggi 19 giugno 2025

Quello che colpisce in Milarepa è il viaggio senza meta e ordine, il percorso tortuoso e la brama di stabilità in un mondo concentrato solo sulla vendetta e sul martirio. A Mila è stata data un’occasione preziosa. Lei, che viene da un popolo privo di ideali e speranze, riesce a ritrovare la pace tramite la sofferenza. Grazie al maestro spirituale capirà che l’impegno e la dedizione sono il motore dell’armonia interiore, nonchè vero segreto dell’armistizio tra popoli.

Milarepa è una pellicola ricca di evoluzioni. Seguendo le vicende della protagonista, ci si accorge che non vi sono tregue di nessun genere: ogni membro del cast sopracitato avrà a che fare con lei, scontrandosi e crescendo spiritualmente al fine di farla diventare donna a tutti gli effetti. Non solo, ci si rende conto del distacco profondo di Mila dalla carne materna e sessuale, dopo che soggiogata dal desiderio di vendetta della madre e ammaliata dal primo incontro con l’intimità insieme ad un guerriero, comprende che il segreto è quello di venire a patti con il bene, sempre e comunque.

Milarepa film, la vera domanda che mette in crisi lo spettatore

Louis Nero, come ha dichiarato nelle ultime conferenze stampa, ha voluto dedicare un film ad una delle figure mistiche più apprezzate nel mondo spirituale, destrutturando tutto quello che gli ruota intorno. Cambia il genere del guru tibetano e lo trasforma in femminile, rifiuta di dare alla pellicola datazione precisa ambientandola in un luogo e in un futuro indefinito, ma senza dimenticare il presente e i vizi dell’animo umano.

Milarepa è un film che porta gli spettatori a farsi una delle domande più frequenti sotto il punto di vista filosofico: l’uomo è buono o cattivo? Forse, l’opera del regista supera questa comune questione, con una risposta ben più matura: al di là del bene o del male, quel che conta è saper ricostruire e ricostruirsi.