Javier Milei è stato indagato per truffa e corruzione dopo lo scandalo scoppiato con la promozione della nuova criptovaluta $Libra, un nuovo memecoin lanciato sul mercato come forma di investimento che, secondo quanto sostenuto in un post sul profilo ufficiale X del presidente argentino, avrebbe favorito la crescita dell’economia finanziando le piccole medie imprese del paese. Lo scorso 14 febbraio però, poco dopo la corsa all’acquisto della moneta digitale spinta dalla sponsorizzazione, si è verificato un rapido crollo del valore, che dal 1000% di aumento arrivando alla soglia dei 5,2 dollari per unità, era arrivato a meno di 1 dollaro.

Zelensky Trump, accordo Ucraina-Usa su minerali/ "Previste garanzie di sicurezza ma molti dettagli irrisolti"

L’andamento altalenante è stato influenzato soprattutto dalla natura volatile di questo tipo di criptovalute, che nascono proprio per fini speculativi senza garantire alcuna affidabilità a lungo termine perchè non dispongono di una struttura stabile e di una rete di supporto tipiche di quelle consolidate come Bitcoin ed Ethereum. Il risultato è stata la perdita di milioni di dollari ai danni di circa 40mila investitori che in breve tempo si sono ritrovati con valori del portafoglio quasi azzerati per effetto della vendita in contemporanea di grandi quantità di valuta.

Ucraina: Boris Johnson sostiene l'accordo USA sulle terre rare/ "Contiene buone prospettive future per Kiev"

Javier Milei accusato di aver favorito una truffa internazionale per aver promosso l’acquisto della criptovaluta $Libra

Javier Milei aveva pubblicizzato sulla sua pagina uffciale X l‘acquisto della criptovaluta $Libra, nata con l’intento di finanziare l’economia del paese e combattere l’inflazione. Dopo il fallimento del progetto il post è stato cancellato e il leader, accusato di aver favorito una truffa aveva provato a difendersi dichiarando che in questo tipo di operazioni c’è sempre il fattore rischio da considerare e che il governo non ha avuto parte attiva nel modificare l’andamento del valore sul mercato, affermando: “Ho solo diffuso una informazione“, aggiungendo un commento in cui attribuiva la responsabilità ai singoli investitori: “Se vai al casinò e perdi non puoi lamentarti“.

Romania, arrestato il candidato Georgescu: ecco perché/ Caos Elezioni, Musk “fermato per aver preso più voti”

Del caso ora si sta occupando la procura federale che sta indagando sul meccanismo che avrebbe favorito alcuni tra gli sviluppatori del memecoin che avrebbero agito consapevolmente, con un piano già deciso su quando vendere tutti gli asset digitali e far crollare il valore guadagnando così nel momento di picco. L’indagine che avrà il compito di ricostruire tutti i passaggi della vicenda e stabilire ruoli, ha fatto anche avviare una procedura di impeachment per vari reati, oltre alla truffa anche l’abuso d’ufficio, corruzione e traffico di influenze.