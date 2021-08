Milena Baldassarri, diretta finale ginnastica ritmica/ Olimpiadi Tokyo 2020, risultato live

DIRETTA MILENA BALDASSARRI IN FINALE GINNASTICA RITMICA

Milena Baldassarri sarà in gara oggi, sabato 7 agosto 2021, nella diretta della finale individuale della ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020. La sede della ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020 è l’Ariake Gymnastics Centre, dove oggi si disputano prima le qualificazioni della gara a squadre dalle ore 3.00 della notte italiana, orario obiettivamente scomodo per la fase che (ce lo auguriamo) potrebbe e dovrebbe promuovere l’Italia alla finale a squadre di domani, ma poi dalle ore 8.20 italiane ci sarà il pezzo forte della finale individuale che vedrà in gara anche Milena Baldassarri, bravissima ad entrare fra le magnifiche dieci che disputano questa finale singola che prevederà naturalmente quattro diverse rotazioni ai vari attrezzi che vengono utilizzati nella ginnastica ritmica, cioè il cerchio, la palla, le clavette e il nastro. Le speranze di medaglia sono onestamente soprattutto per la gara a squadre, ma intanto seguiamo oggi questa bellissima diretta della finale individuale con la nostra Milena Baldassarri che sicuramente terrà alto l’onore dell’Italia della ginnastica ritmica.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING MILENA BALDASSARRI IN FINALE GINNASTICA RITMICA

La diretta tv della finale individuale della ginnastica ritmica con Milena Baldassarri alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro, anche se non in maniera integrale considerata la sua lunghezza. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

FINALE GINNASTICA RITMICA OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

La ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020 dunque oggi vive la finale della gara individuale, che purtroppo non è stata raggiunta da Alexandra Agiurgiuculese che ha infatti chiuso al quindicesimo posto le qualificazioni, quando invece serviva essere tra le prime dieci. Il suo punteggio è stato di 91.050, molto meglio ha fatto Milena Baldassarri, che si è presa infatti la sesta posizione con 96.050 e sarà tra le finaliste. Milena Baldassarri è una classe 2001 nativa di Ravenna, che cercherà di mettersi in luce in una finale nella quale tuttavia le grandi favorite sono altre, in primis le due sorelle russe Dina Averina e Arina Averina, che potrebbero salire insieme sul podio della ginnastica ritmica individuale alle Olimpiadi Tokyo 2020 e per il momento sono state prima e seconda nelle qualificazioni con 106.300 punti per Dina e 106.175 per Arina. Il terzo posto nelle qualificazioni è stato per l’israeliana Linoy Ashiram, davanti a Baldassarri hanno chiuso anche le due bielorusse Alina Harnasko e Anastasiia Salos, ma staremo naturalmente a vedere cosa succederà in questa finale in cui l’azzurra è l’unica rappresentante dell’Europa occidentale – e già questo è motivo d’orgoglio.

