Milena Bertolini “Zaniolo va educato”/ Bufera sui social, in tendenza #zanioloeducato

Scoppia la polemica dopo che la commissaria tecnica della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, ha detto la sua su Nicolò Zaniolo, giovane star della Roma e degli azzurri di Mancini. Ospite negli studi di 90esimo minuto, storica trasmissione sportiva di casa Rai, la Ct ha commentato la recente espulsione di Nicolò Zaniolo in occasione della partita giocatasi sabato pomeriggio fra i giallorossi e il Genoa, gara terminata con il risultato di zero a zero, a reti bianche.

Zaniolo, che si è visto annullare una rete durante che l’arbitro ha rivisto le immagini al var, ha protestato in maniera troppo veemente, obbligando così il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso, espellendo il giocatore della Lupa. Ma cosa ha detto la Bertolini che ha fatto infuriare i fan dell’attaccante romanista? “Sappiamo che emotivamente il ragazzo ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo”.

“ZANIOLO VA EDUCATO”, POLEMICA VS MILENA BERTOLINI: LA REPLICA DELLA MAMMA DEL GIOCATORE

Quel passaggio “va educato” non è piaciuto ai più, e le parole della ct in breve tempo sono finite su Twitter e hanno fatto il giro del web, scatenando l’ira dei numerosi sostenitori del centrocampista offensivo, che hanno diffuso l’hashtag #Zanioloeducato, in grado di scalare rapidamente le tendenze. La polemica è arrivata anche alla madre del giocatore, Francesca Costa, che sentendosi forse tirata in ballo, ha deciso di replicare scrivendo: “Troppo facile puntare il dito… ignorare è la cosa migliore, ringrazio tutti voi ed i vostri messaggi e l’amore che dimostrate…questo messaggio è per voi”.

La madre ha detto la sua anche sull’arbitraggio di Abisso: “Così diventa difficile se non impossibile. Sempre a testa alta, contro tutti e tutto! Sei un campione Nicolò”. Simile infine il pensiero del papà, Igor: “Vergogna… Così diventa impossibile”. Nessuna controreplica invece da parte della ct Bertolini.



