Sono notizie che non si vorrebbero dare perché quando muore una personalità del mondo dello spettacolo si è tutto più impoveriti, in special modo se quella persona era giovane e poteva ancora dare tanto con il suo talento e la sua energia. Purtroppo Milena Brandao è morta: aveva solo 11 anni e un tumore al cervello se l’è portata via prima del tempo lasciando i suoi genitori distrutti e in un mare di dolore.

Squid Game come finisce? Ultima stagione il 27 giugno/ Grandi colpi di scena in arrivo

Era conosciuta per aver recitato nella serie tv di Netflix intitolato Sintonia. A dare l’annuncio della sua morte è stata la madre sul profilo ufficiale della figlia attrice: “Lettera aperta alla mia piccolina. Il 02.05 abbiamo perso la nostra bambina, ma sono sicuro che è tra le braccia del nostro padre onnipotente e in un bel posto dove giocare”.

Maria Chindamo, 9 anni fa l'omicidio/ Il fratello Vincenzo: “Volevano metterla a tacere ma...”

Milena Brandao morta per un tumore. La mamma: “Ha avuto 13 arresti respiratori”

La madre di Milena Brandao, che è morta a causa di un tumore al cervello, ha voluto ricordare la sua bambina dicendo che gli anni che hanno vissuto insieme rimaranno sempre custoditi dentro di lei e che la gioia che lei aveva contagiava le persone che avevano la fortuna di conoscerla. Alla mamma manca moltissimo, non riesce ancora a credere che non ci sia più, così come i suoi fan in giro per il mondo che l’avevano apprezzata nella serie tv disponibile su Netflix.

Il tumore che ha ucciso l’attrice è stato davvero rapido e aggressivo. Come ha raccontato sua madre “aveva mal di testa”, ma riusciva ancora a camminare e a parlare. Inizialmente il medico curante aveva detto che era una malattia come il dengue (malattia infettiva tropicale), peccato che non sia stato così. Poi una volta tornati a casa Milena Brandao è svenuta, poi ha urlato di dolore, e da lì in poi le sue condizioni sono peggiorate a vista d’occhio, fino ad arrivare tre arresti cardiaci al giorno. “Ne ha avuto 13 in totale”, non le era mai capitato prima.

Benedetta Parodi dice addio a Bake Off Italia?/ Spunta il nome della possibile sostituta: l'indiscrezione