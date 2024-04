Milena Cantù chi è, prima moglie di Fausto Leali/ “Ci sposammo in segreto perchè…”

Milena Cantù chi è, prima moglie di Fausto Leali: carriera

Nella puntata di oggi a Da noi… A ruota libera sarà ospite lo storico cantante italiano Fausto Leali. La sua carriera è ricca di sfumature, così come la sua vita sentimentale vissuta sempre a pieno. L’artista è stato sposato ben tre volte, la prima con Milena Cantù. La donna è stata la prima moglie di Leali con la quale ha avuto le figlie Deborah e Samantha.

Cantù, ex fidanzata di Adriano Celentano, ha esordito con il brano “Eh!, già (lasciami entrare) nel 1964. La prima moglie dell’artista faceva parte del Clan Celentano; inizialmente la sua identità rimase celata per aumentare la curiosità nel pubblico. Successivamente, Milena lascia il gruppo e Celentano si sposa con Claudia Mori.

Milena Cantù chi è la prima moglie di Fausto Leali: dal grande amore al divorzio

Nel 1968 Milena Cantù iniziò una collaborazione con Fausto Leali. Tra loro nasce subito un’intesa che si trasforma ben presto in un grande amore. La coppia si sposa l’anno dopo: “Con Milena ci sposammo in segreto, firmando un’esclusiva con Tv Sorrisi e Canzoni, un errore madornale, non si fa”, ha racconto Leali al Corriere della Sera.

La loro storia d’amore è finita nel 1983. Oggi, l’artista è sposato con Germana Schena: “Era la prima volta che mi sentivo davvero rinascere e finalmente provavo di nuovo qualcosa dopo la rottura della mia precedente relazione” affermava la moglie del cantante. Proprio da questa relazione la corista ha avuto anche un figlio Andrea, che Leali considera un figlio e, con il quale ha un rapporto davvero molto profondo. “Ho avuto la certezza che si trattava di qualcosa di sincero perchè quando mi invitava non dovevamo nasconderci e mi presentava a chiunque” raccontava Germana.

