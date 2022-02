Milena Cantù e Claudia Cocomello, ex mogli Fausto Leali/ I quattro figli

Milena Cantù: ex fidanzata di Celentano e prima moglie di Fausto Leali

Fausto Leali si è sposato tre volte. Prima di sposarsi l’interpretazione di “Mi manchi” è stato legato a Mirella Gervasio. La prima moglie di Fausto Leali è stata Milena Cantù, l’indimenticata “ragazza del Clan” e prima fidanzata storica di Adriano Celentano (sono rimasti insieme dal 1958 al 1964). Nel 1964 ha esordito con il Clan Celentano con il brano “Eh!, già (lasciami entrare)”. Inizialmente la sua identità fu tenuta nascosta: per aumentare le aspettative i Ribelli, complesso del Clan, lanciarono una canzone dal titolo “Chi sarà la ragazza del Clan?”. Poco dopo Milena lasciò il Clan, mente Celentano si sposò con Claudia Mori. Nel 1968 Milena Cantù iniziò una collaborazione con Fausto Leali, che proprio quell’anno divenne suo marito e dal quale avrà le figlie Deborah e Samantha.

Fausto Leali, papà di 5 figli e nonno/ "L'amore dei figli è il più forte"

Claudia Cocomello: seconda moglie di Fausto Leali

Fausto Leali e Milena Cantù hanno divorziato poi nel 1983. Per Fausto Leali, all’epoca del loro matrimonio, Milena ha scritto “L’uomo e il cane”, “Amore dolce, amore amaro” e “Leapoli”. Successivamente Fausto Leali si è sposato con Claudia Cocomello, da cui ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francis Faustino. La terza moglie è Germana Scena, ex vocalist dell’artista, sposata nel 2014. In occasione del suo 70esimo compleanno il cantante ha rilasciato una lunghissima intervista al giornale di Brescia parlando proprio del rapporto con i suoi quattro figli: “Ho rapporti molto belli con i figli della prima e della seconda moglie, è normale averne, sono le loro mamme. I figli sono la cosa più bella dell’uomo”.

LEGGI ANCHE:

Germana Schena, chi è la terza moglie di Fausto Leali/ "La ragazza giusta"Germana Schena, la terza moglie di Fausto Leali/ Un'unione anche professionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA