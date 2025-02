Siamo ancora immersi nel post Sanremo 2025 tra emozioni per le canzoni in gara e dibattiti sui verdetti sanciti dalla classifica. Nello studio de La Volta Buona, oggi, un momento speciale: in collegamento Milena, la nonna di Lucio Corsi. La donna ha commentato con i presenti in studio il percorso del nipote nella kermesse, affermatosi come grande scoperta di questo Festival oltre che piacevole sorpresa.

Milena – la nonna di Lucio Corsi – è partita dalle serate a Sanremo 2025 con protagonista il suo amato nipote. Per l’occasione, lei che è proprietaria di un ristorante, ha deciso di mettere da parte i fornelli per godersi la bellezza delle performance: “Ho chiuso il ristorante per lui!”. Poi qualche curiosità sul passato del cantautore: “Com’era Lucio da bambino? Bravissimo, sempre con gli amici di scuola che sono ancora al suo fianco. Se faceva il cameriere qui? No, ho due nipoti e nessuno dei due ha mai lavorato qui”.

Milena, la nonna di Lucio Corsi a La Volta Buona: “Le canzoni in anteprima le fa ascoltare solo alla mamma…”

Proseguendo nella chiacchierata a La Volta Buona, Milena – nonna di Lucio Corsi – ha raccontato: “Le sue canzoni le fa ascoltare solo alla mamma in anteprima, è un po’ timido; però si è svegliato parecchio”. Grande brio in studio per la simpatia della donna che ha poi impreziosito il racconto rivelando la sua personale reazione al clamoroso secondo posto del cantautore a Sanremo 2025: “Ci parlo tutti i giorni al telefono, mi è quasi preso un infarto per il secondo posto! Non ce l’aspettavamo”. In studio, nel frattempo, tanti complimenti per Lucio Corsi a conferma di quanto il suo contributo al Festival di quest’anno sia stato tra i più apprezzati e considerevoli. Dal duetto inedito con Topo Gigio alla canzone ‘Volevo essere un duro’: una vetrina che garantisce un futuro brillante al cantautore toscano.