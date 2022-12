Milena Mancini, chi è la moglie di Vinicio Marchioni/ “Durante le gravidanze…”

Chi è Milena Mancini, la moglie di Vinicio Marchioni

Milena Mancini è la moglie di Vinicio Marchioni. I due si sono conosciuti su un set cinematografico e pare che sia scoppiato subito l’amore tanto che i due hanno condiviso non soltanto la carriera ma anche la loro vita privata. I due hanno avuto modo così di lavorare fianco a fianco e questo ha rafforzato anche il loro rapporto fino a che Milena è diventata sua moglie. La stessa pare che abbia dichiarato più volte che lavorare insieme al marito e sicuramente un’esperienza molto bella oltre che anche stimolante e istruttiva. “Tra noi c’è molto rispetto e stima reciproca”, ha dichiarato Milena Mancini. Vinicio Marchioni tempo fa ha dedicato un post molto tenero alla moglie. Si tratta di una lettera piuttosto importante e anche molto emozionante nella quale lo stesso ha sottolineato l’amore che prova per la moglie ed anche per i suoi figli.

I due sembra che si siano conosciuti proprio durante i provini di Romanzo Criminale dove Marchioni ha interpretato il personaggio chiamato Il freddo. I due sono diventati genitori di due splendidi bambini ovvero Marco e Marcello di 5 e 4 anni. Sul suo rapporto con la gelosia, Milena Mancini ha dichiarato: “So che Vinicio è molto bello e che tante donne lo guardano”.

Vinicio Marchioni e il retroscena sulla moglie Milena Mancini: “Durante le gravidanze…”

Vinicio Marchioni in un’intervista al Settimanale F aveva rivelato che la moglie Milena ad un tratto aveva abbandonato la carriera per dedicarsi alla famiglia. L’attore aveva dichiarato: “Durante le gravidanze ha preso la difficile decisione di stare ferma 3-4 anni mandando avanti me con la carriera e si è dedicata ai figli, una scelta per cui la ringrazierò tutta la vita”. Ed ancora lo stesso pare abbia aggiunto “È merito suo se abbiamo un equilibrio familiare, è lei il perno centrale della nostra casa.” Ad ogni modo, i due sono molto innamorati, proprio come i primi giorni, anzi il loro amore in questi anni è soltanto cresciuto.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a IoDonna, Milena ha raccontato i dettagli del primo incontro con colui che sarebbe poi diventato suo marito: “Quando ci siamo conosciuti ho intuito subito che non era una storia da una notte. Ho avuto paura. E mi sono fatta aspettare per un mese”. Dopo quel mese però ha avuto inizio un amore che dura ancora oggi. La coppia è molto discreta e riservata e predilige vivere il proprio amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.











