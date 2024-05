Milena Mancini, chi è la moglie di Vinicio Marchioni/ Lei: “ci stimiamo e rispettiamo in maniera reciproca”

Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Vinicio Marchioni e la moglie Milena Mancini. Ad unirli anche la passione per il cinema e la recitazione, visto che entrambi sono due attori molto noti ed apprezzati nel panorama cinematografico italiano. In particolare Milena Mancini è un’attrice molto apprezzata che ha saputo districarsi con egual successo tra cinema, teatro e televisione. In realtà Milena è anche una bravissima ballerina, una passione che ha scoperto dopo aver iniziato a studiare recitazione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America. La moglie di Vinicio Marchioni, infatti, si è fatta conoscere come ballerina in programmi cult della televisione italiana come “Buona Domenica” di Fiorello e Maurizio Costanzo, ma anche il game show “Tira e Molla” di Paolo Bonolis fino alla partecipazione nel tour “Da me a te” di Claudio Baglioni.

Non solo, nella carriera di Milena Mancini anche tante collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Robbie Williams e Ricky Martin. Nei primi anni 2000 debutta sul grande schermo nel film “The Mark – Il segno della vendetta” e poco dopo è sul set con Gabriele Muccino nel film “Le affinità elettive”. Nel 2004 debutta in tv nella serie “Grandi domani”.

Vinicio Marchioni e la moglie Milena Mancini: la passione per la recitazione

Nel 2016 Milena Mancini ha collaborato con il marito Vinicio Marchioni nell’opera teatrale “La più lunga ora”. Tra i tanti lavori a cui ha partecipato anche il film “Il più grande sogno”, “La terra dell’abbastanza” e la serie tv “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. L’incontro con Vinicio Marchioni è avvenuto qualche anno prima: un amore importante che ha spinto la coppia a sposarsi nel 2011 dopo una lunga relazione. Lo stesso anno i due sono diventati anche genitori del primo figlio Marco. Un anno dopo è arrivato anche un secondo figlio Marcello. I due sono molto affiatati e complici e proprio con il marito Vinicio Marchioni dal 2023 si occupa del Corso di alta formazione per attrici e attori del Teatro della Pergola.

Un progetto che l’attrice ha spiegato così: “mi occupavo della formazione sul movimento, sul movimento scenico, la caratterizzazione del personaggio a partire da quest’ultimo”. L’attrice dalle pagine di Vanity Fair ha parlato così del marito: “ci stimiamo e ci rispettiamo in maniera reciproca”.











