Milena Mancini, fidanzata Vinicio Marchioni/ Lui: “dirigerla è un privilegio enorme”

Milena Mancini è la moglie di Vinicio Marchioni. Un amore nato sul set quello tra i due attori che si sono ritrovati a lavorare insieme sul set della serie tv “Romanzo Criminale” e da allora non si sono più lasciati! Nel 2011 la coppia si è sposata e dal loro amore sono nati anche due figli: Marco e Marcello. La coppia è molto discreta e riservata e predilige vivere il proprio amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip, anche se l’attore in un’occasione ha voluto pubblicare sui social una lunga lettera d’amore dedicata alla moglie. “Vedo una bionda riccissima cotonata – ha scritto Vinicio Marchioni ricordando il primo incontro con la compagna -, vestita come Olivia Newton John in Grease, con lo sguardo di Cindy Lauper e un colore di occhi indefinibile che mi sembravano 10 donne in una”.

La lettera dell’attore prosegue poi così: “in otto anni quella bionda mi ha fatto da Coach in ogni film e spettacolo che ho fatto, ha partorito e fatto da madre (e padre durante le mie assenze) ai nostri figli, ha fatto la regia assieme a me di tre spettacoli, ha recitato in uno spettacolo e in due film come nessuna attrice ho mai visto fare”. Sul finale poi la dedica d’amore che ha commosso tutti: “mi ha abbracciato mentre piangevo e mentre gioivo. Mi ha dato la serenità per partire e per tornare. Si è messa da parte per mandarmi avanti, ha cambiato pannolini quando avrebbe potuto stare sui set di mezza Italia. Sono io il marito di Milena Mancini, non lei la moglie di. E starle accanto nella vita e in arte e dirigerla come attrice è un privilegio enorme”.

Milena Mancini: “Anche gli artisti devono scendere a compromessi”

Milena Mancini non è solo la moglie di Vinicio Marchioni, ma anche un’attrice e ballerina di grande successo. Dopo aver danzato in programmi di successo e in videoclip con artisti del calibro di Kylie Minogue e Ricky Martini, la Mancini si è fatta apprezzare e conoscere come attrice vincendo anche il Premio Alida Valli come migliore attrice non protagonista per il film A mano disarmata in cui interpreta il personaggio di Alessia Angeli, la sorella di Federica Angeli, la giornalista costretta a vivere sotto scorta. Intervistata da hotcorn.com ha parlato così del suo personaggio:

“Alessia era la più debole, diciamo, è lei che si è permessa di cedere. Cedere per una donna vuol dire ammettere che non si è abbastanza forti, non è una cosa semplice da fare. Poi immedesimarsi è sempre difficile però essere donna è essere donna, quindi in qualche modo ci sono sempre dei punti in comune. Io non mi permetto mai di sbagliare, non mi permetto mai di fermarmi, non mi permetto mai di dire no, se posso fare una cosa cerco di farla e cerco anche di fare di più. E quindi interpretare questo personaggio mi ha ricordato che i limiti non sono dei difetti.” Infine l’attrice parlano del delicatissimo momento che sta vivendo il cinema e i lavoratori del mondo dello spettacolo a causa della pandemia da Coronavirus ha detto: “anche gli artisti devono scendere a compromessi. In questo momento tutti dobbiamo rimboccarci le maniche e dire: “Ok, come si risolve questa cosa?”.



