Milena Mancini, moglie Vinicio Marchioni/ Lui: “Sono io ‘il marito di’…”

Tra i protagonisti della seconda puntata di “Uà – Uomo di varie età“, condotto da Claudio Baglioni, ci sarà l’attrice ed ex ballerina italiana Milena Mancini. L’artista, nota principalmente per la sua partecipazione alla serie Romanzo Criminale, è da diversi anni particolarmente attiva nel contesto cinematografico e televisivo, offrendo contributi di indubbia qualità. Il prossimo 20 dicembre infatti prenderà parte al primo progetto ideato per la TV da parte di Gabriele Muccino. Si tratta di una miniserie intitolata “A casa tutti bene”. Inoltre il prossimo gennaio sarà tra le protagoniste della serie targata Sky, Christian. Di recente è stata contattata dalla redazione del Mattino per rilasciare una simpatica e coinvolgente intervista, toccando diversi temi legati principalmente alla moda, concentrandosi principalmente su quelle che sono le sue abitudini in termini di outfit. La donna ha raccontato di non avere uno stile ben definito; principalmente esso dipende dall’umore del momento. Ha infatti specificato di utilizzare alcuni colori significativi quasi per automotivarsi in momenti dove l’umore non è dei migliori.

Nell’intervista concessa al quotidiano avente sede a Napoli, Milena Mancini ha anche svelato di cimentarsi spesso nella creazione di abiti teatrali da utilizzare in scena, nati dall’assemblaggio di diversi capi e tessuti, perfino del suo abito di sposa. A tal proposito, le è stato chiesto come fosse il vestito indossato il giorno del fatidico sì; l’artista ha spiegato di non aver voluto nulla di eccessivo. Stile semplice e design ideato da lei con la collaborazione della madre, in particolare per favorire l’allargamento visto che il proprio figlio ai tempi aveva solamente un mese. Tra le tante curiosità, ha confessato di essere una grande appassionata di shopping sfrenato sopratutto per cogliere le grandi occasioni che spesso offrono i mercatini dell’usato. Milena Mancini è attualmente legata sentimentalmente a Vinicio Marchioni, attore italiano conosciuto sul set di Romanzo Criminale.

Proprio l’interprete qualche tempo fa ha voluto dedicare alla moglie una lunga lettera sui social ricordando il loro primo incontro: “Vedo una bionda riccissima cotonata, vestita come Olivia Newton John in Grease, con lo sguardo di Cindy Lauper e un colore di occhi indefinibile che mi sembravano 10 donne in una. In otto anni quella bionda mi ha fatto da Coach in ogni film e spettacolo che ho fatto, ha partorito e fatto da madre (e padre durante le mie assenze) ai nostri figli, ha fatto la regia assieme a me di tre spettacoli, ha recitato in uno spettacolo e in due film come nessuna attrice ho mai visto fare“. Poi la chiosa: “Mi ha abbracciato mentre piangevo e mentre gioivo. Mi ha dato la serenità per partire e per tornare. Si è messa da parte per mandarmi avanti, ha cambiato pannolini quando avrebbe potuto stare sui set di mezza Italia. Sono io il marito di Milena Mancini, non lei la moglie di. E starle accanto nella vita e in arte e dirigerla come attrice è un privilegio enorme“.

