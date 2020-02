Milena Mancini, moglie Vinicio Marchioni/ “Non siamo gelosi, ma…”

Milena Mancini è la moglie di Vinicio Marchioni, l’attore ospite della nuova puntata di Verissimo in onda sabato 1 febbraio 2020 su Canale 5. Ballerina ed attrice Milena è felicemente sposata dal 2011 con uno degli attori più belli del cinema italiano. Una carriera divisa tra il set e la danza come ha raccontato la stessa Milena durante una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair: “alle medie avrei voluto fare pallavolo, ma abitavo in Borgata e mia madre, che non poteva accompagnarmi con la macchina, mi aveva consigliato di frequentare una scuola di danza più vicina a casa. Dopotutto ballare mi è sempre piaciuto: scoprire il metodo, le regole e tutto il resto è stato, invece, fondamentale”. In realtà ha capito che la danza sarebbe stata parte della sua vita quando ha incontrato Luca Tommassini: “ho fatto l’audizione del concerto di Claudio Baglioni all’Olimpico. È stato allora che ho capito quello che volevo fare e ho rinunciato a tutte le trasmissioni televisive in cui ballavo, dal Bagaglino a Buona Domenica, per lavorare insieme a lui”.

Milena Mancini e Kylie Minogue: “è una persona meravigliosa”

Milena Mancini come ballerina ha lavorato con grandi star della musica mondiale tra cui Kylie Minogue di cui ha un ricordo bellissimo. “Kylie è una persona meravigliosa. Mi ha insegnato ad avere rispetto anche per la più piccola particella dello spettacolo, dal driver al ragazzo del catering. Tutti meritavano il suo sorriso e una sua parola gentile. A Roma la portai in giro con lo scooterone per un pomeriggio intero. Lei arrivò con un abito meraviglioso e le scarpette, allora le dissi che forse sarebbe stato meglio mettersi un paio di jeans, altrimenti l’avrebbero riconosciuta subito” ha raccontato a Vanity Fair. Poi dalla danza il passaggio alla recitazione; proprio grazie al cinema ha incontrato quello che sarebbe diventato l’uomo e il marito dei suoi figli: Vinicio Marchioni. I due, infatti, si sono conosciuti ai provini per la seconda stagione di “Romanzo Criminale”. Un incontro che l’attrice ha raccontato così: “avevo un paio di fuseaux fucsia, il chiodo di pelle, i capelli ricci gonfissimi e delle scarpe da ginnastica con la para sotto che comprai al M.A.S., gli unici magazzini in cui potevi trovare vestiti anni Ottanta. All’epoca Vinicio era molto serio, sempre jeans e maglietta nera. Quando abbiamo iniziato a vivere insieme gli ho detto: “che dici, li vogliamo mettere un po’ di colori in questo guardaroba?”.

Milena Mancini, il matrimonio con Vinicio Marchioni

Da quell’incontro Milena Mancini e Vinicio Marchioni non si sono più persi di vista. Nel 2011 il matrimonio e poco dopo l’arrivo di due splendidi figli Marco e Marcello. Un amore importante che è sicuramente cresciuto grazie anche all’arrivo dei figli. “Più amore e più possibilità di conoscersi in maniera reciproca, come se i figli ti mettessero davanti a uno specchio. Riusciamo a gestire e a preservare la vita di coppia anche grazie alla loro maturità: sanno che mamma e papà hanno degli orari scombinati quando lavorano e sono molto tolleranti, flessibili” ha raccontato l’attrice che con il marito Vinicio si dividono a 50/50 il ruolo di “poliziotto cattivo e chi quello buono”. L’attrice parlando del marito Vinicio Marchioni, uno degli attori italiani più belli, ha precisato che tra loro non c’è alcuna gelosia: “non siamo gelosi. L’unica cosa che mi dà fastidio è quando una terza persona prova a inserirsi fra noi mancandomi di rispetto”. Milena, infatti, è consapevole che “Vinicio è un bellissimo uomo”, ma ci tiene a precisare: “ovvio che non possa dire alle donne di non guardarlo e di non fargli complimenti. Fra l’essere carine e diventare insistenti, però, c’è una bella differenza ed è lì che ci vado giù pesante ed esce tutta la mia romanità”.



