Milena Martelli, chi è la moglie di Massimiliano Pani/ “La sola donna che amo”

Milena Martelli è un’ex valletta di Ok il prezzo è giusto per la stagione 1996 – 1997 ed è la seconda moglie di Massimiliano Pani con cui è diventato genitore per la seconda volta di Edoardo, nato nel 2004. Il figlio di Mina, in realtà, è stato sposato ben due volte, la prima con Ulrike Fellarath dalla quale ha avuto il figlio Alex nato nel 1986.

Qualche anno fa Massimiliano Pani è stato al centro di del gossip per una presunta relazione con Antonella Clerici, quando Pupo ai microfoni della trasmissione “Ti lascio una canzone” aveva rivelato che tra i due ci fosse della “comprensione romantica”.

Per placare il gossip su di lui e salvaguardare sua moglie Milena Martelli, Massimiliano Pani decise di rinnegare tutte le voci sul suo conto attraverso un’intervista a Di Più rivelando: “Sono irritato, molto irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo”.

Milena Martelli e Massimiliano Pani sono stati sempre molto riservati in merito alla loro vita privata tranne durante il chiarimento del presunto flirt con la conduttrice in cui il figlio di Mina ha deciso di esporsi pubblicamente per salvaguardare la serenità della sua famiglia.

