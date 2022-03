Milena Martelli ed Edoardo, moglie e figlio Massimiliano Pani/ “La donna che amo”

Milena Martelli, chi è la seconda moglie di Massimiliano Pani

Dopo la fine del suo matrimonio con Ulrike Fellrath, Massimiliano Pani si è sposato una seconda volta con Milena Martelli, ex valletta di Ok il prezzo è giusto. Nel 2004 sono diventati genitori di Edoardo, secondo figlio per Pani già padre di Axel (nato nel 1986). Il secondogenito di Massimiliano Pani è nato in una clinica di Lugano: “Guardi la notizia non doveva neanche uscire e io non posso raccontare niente. Mi dispiace, ma è cosi”, aveva detto nonna Sandra, madre dell’ex valletta, alle domande dei giornalisti di Repubblica. “Edoardo è un cerebrale, e fin da quando era molto piccolo ha espresso interesse per la musica. Non credo farà il musicista professionista, ma imparare a suonare il sax (oggi lo suona già abbastanza bene) gli permetterà di avere a lato della carriera professionale, e del lavoro che sceglierà, una fantastica valvola di sfogo per la sua anima”, ha detto qualche anno fa Massimiliano Pani a Rockol. Edoardo Pani si è da poco diplomato in sassofono alla Trinity Music School di Londra con Gabriele Comeglio.

Massimiliano Pani e Milena Martelli: il “flirt” con Antonella Clerici

Qualche anno fa era circolato un gossip su un presunto flirt di Massimiliano Pani con Antonella Clerici. Il figlio di Mina, infatti, ha lavorato per diversi anni al fianco della conduttrice Rai nel programma “Ti lascio una canzone”. A parlare della “romantica intesa” tra Pani e la Clerici fu Pupo, in diretta tv proprio durante una puntata di “Ti lascio una canzone”: “Antonella e Massimiliano sono molto amici”. Massimiliano Pani aveva subito smentito le dichiarazioni di Pupo sulle pagine di DiPiù: “Sono irritato, molto irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo”. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Pani aveva fatto un’eccezione per “difendere il mio matrimonio, la persona che mi sta accanto, la mia famiglia”.

