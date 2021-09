Milena Miconi/ “Adottare un cane importante per i figli, la mia campagna a Roma…”

Tanti ospiti stamane durante il programma Uno Weekend, su Rai Uno, fra cui anche Milena Miconi, attrice e showgirl. Nel corso della puntata di oggi si è parlato degli amici a quattro zampe, e Milena Miconi si è presentata in studio con la sua splendida cagnolina Lola: “Lei è vivace, ma è buona – esordisce l’attrice e conduttrice – si gestisce bene, è una cucciolotta, gioca tanto in casa, con le mie figlie si diverte tantissimo. Io sono un po’ la capa, la mamma, mi ascolta tantissimo – ha proseguito – quando c’è da sgridarla o ha fatto qualcosa. L’unica che le riesce a toglierle le pinne dalla bocca sono io”.

In studio, Anna Falchi e Beppe Convertini, i due conduttori, chiedono quindi a Milena come sia il rapporto fra Lola e le figlie della stessa: “La figlia grande, Sofia, ci dorme assieme, hanno momenti di relax, invece la piccolina ci gioca, a palla, a nascondino, si rincorrono, è il momento del gioco con Agnese, è un cane molto divertente”. Quindi un bel messaggio: “Adottare un animale è una grande responsabilità, bisogna farlo con coscienza, non è un giocattolo, porti a casa un essere vivente che diventa parte della famiglia ed è importante per i ragazzi e i bimbi e ti aiuta a capire determinate dinamiche”.

MILENA MICONI: “UN ONORE LA CAMPAGNA ANTI ABBANDONO DI ROMA”

“Per i ragazzi – ha proseguito Milena Miconi – è anche una forma di responsabilità, aver qualcuno a cui pensare, la disciplina, si cresce assieme e si abituano ad avere dinamiche importanti di famiglia, questa è una cosa molto importante da insegnare ai figli. Lei è fissata con le pigne – ha aggiunto, ribadendo il concetto – è una cosa… sotto casa da me c’è un giardino pieno di pigne, il suo unico scopo è acchiapparle, le mette tutte in bocca e fa tipo i castori. Arriva a casa e me ne sputa tipo 5 o 6”.

Ma se potesse parlare cosa direbbe di lei Lola? “Non so, lei con me le piace stare, mi sente come la sua padrona, la sua mamma proprio. Penso che mi direbbe ‘portami in giro, fammi mangiare’”. Recentemente Milena Miconi ha posato assieme a Lola per una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali: “Mi hanno chiesto di fare una campagna anti abbandono con lei per il comune di Roma e per me è stato un grande onore, è importante mandare messaggi come questo, poi la foto è bella e non è la classica foto di rito, testimonia il grande amore che c’è fra noi. Abbandoniamoci solo agli abbracci recita lo slogan e visto il tempo che abbiamo passato gli abbracci sono importanti”.



