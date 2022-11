Milena Miconi al Grande Fratello Vip 2022?/ Possibile ingresso a gennaio

Milena Miconi: new entry al Grande Fratello Vip 2022?

Secondo il settimanale Oggi Milena Miconi, ex prima donna del Bagagliaio, dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo Pamela Prati, uscita la scorsa settimana e poche ore dopo risultata positiva al Covid, la casa di Cinecittà potrebbe ospitare un’altra primadonna dello show di Pierfrancesco Pingitore. L’indiscrezione è arrivata da Samara Tramontana in una recente puntata di Casa Pipol. Secondo l’influencer per il momento sarebbero terminati gli ingressi di nuovi concorrenti nella casa del GF Vip: finché non riprenderà il doppio appuntamento settimanale, il cast del reality-show non dovrebbe subire variazioni: “Il doppio appuntamento tornerà a gennaio, e fino a quella data non entrerà più nessuno“, ha precisato l’esperta di Gossip.

Al GF Vip tre nuovi ingressi a gennaio 2023

Secondo Samara Tramontana per il mese di gennaio sarebbero previste tre new entry al Grande Fratello Vip 2022, tra cui Milena Miconi. Secondo Oggi e altre riviste di gossip, l’ex star del Bagaglino sarebbe pronta a rilanciarsi proprio partecipando al reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i candidati a varcare la porta rossa ci sarebbe anche Ivana Mrazova, ex vippona e soprattutto ex fidanzata di Luca Onestini. A Casa Pipol, Samara Tramontana ha raccontato che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova ci sarebbe stato un addio via sms, e che i due non avrebbero mai avuto un vero confronto dopo la rottura di circa un anno fa: “Ivana entrerà come concorrente oppure per avere un confronto con Luca e lasciarlo definitivamente?”, ha detto l’influencer sempre ben informata.

