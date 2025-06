Milena Miconi, chi è: vita e carriera: "Sono arrivata a pesare 50 chili, ma il vero problema era psicologico. Mi guardavo allo specchio e..."

MILENA MICONI, “A 18 ANNI SMISI DI MANGIARE: PESAVO SOLO 50 CHILI E…”

Milena Miconi, chi è l’ex modella e showgirl che questo pomeriggio sarà tra le protagoniste in rosa della nuova puntata di “Storie di donne al bivio” su Rai 2? Nell’appuntamento col talk show, condotto da Monica Setta e in onda a partire dalle ore 14, ci sarà infatti spazio quest’oggi anche per la 51enne attrice di origini capitoline che si racconterà con la padrona di casa e farà scoprire qualcosa di sé a chi ancora non la conosce bene: e se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo acceso pure i riflettori sul marito dell’attrice, Mauro Graiani (col quale ha smentito vi sia alcuna crisi, dopo un reale periodo di difficoltà vissuto in passato.), qui invece raccontiamo qualcosa sulla vita e la oramai lunga carriera di Milena Miconi, partendo…

…dai suoi esordi dato che Milena Miconi, prima di sfondare sul piccolo e grande schermo aveva esordito a teatro: classe 1971 e originaria di Torre Maura, a Roma, aveva mosso i primi passi nel mondo dello showbiz come modella e attrice di fotoromanzi; poi il passo successivo era stato quello di calcare le scene teatrali, prima di esordire sul grande schermo con “Finalmente soli” e poi con “Fuochi d’artificio”. Il pubblico televisivo più attento la ricorda anche in una puntata di “Un posto al sole”, esperienza che darà il ‘la’ a una serie di partecipazioni a diverse fiction targare Rai, tra cui “Don Matteo” e “Carabinieri”. Tuttavia, tra cinema, teatro e tv, per la Miconi c’è stato spazio pure per una comparsata come concorrente di un reality show, segnatamente l’edizione 2022 del “Grande Fratello VIP”.

MICONI, DUE FIGLIE CON MAURO GRAIANI: “CON LORO HO TROVATO L’EQUILIBRIO DOPO…”

Se della vita sentimentale di Milena Miconi raccontiamo in altra sede (ricordiamo solamente che la 53enne attrice è legata oramai da tantissimi anni a Mauro Graiani, col quale ha anche avuto due figlie, anche se la coppia aveva deciso di convolare a nozze solamente nel 2019), qui invece possiamo scoprire qualcosa di più sull’ex modella a partire da una confessione fatta dalla diretta interessata durante una ospitata a “La volta buona” e in cui aveva accennato a dei problemi alimentari avuti in passato: “Sono arrivata a pesare 50 chili, erano davvero pochi. Non andava mai bene. Ma il vero problema era psicologico, mi sentivo a disagio, mi guardavo allo specchio e non mi vedevo mai come volevo” aveva detto a proposito del rapporto conflittuale col cibo avuto durante l’adolescenza.

Solamente grazie alle sue gravidanze la Miconi ha cominciato a ritrovare un sano equilibrio col proprio corto: “Mia figlia era la priorità” era stata la spiegazione di una svolta tanto attesa.

Molto interessante, raccontando qualcosa del privato di Milena Miconi, accennare pure a quello che l’attrice aveva definito “il buco nero della sua vita”, ovvero una brutta esperienza con tanto di truffa e di cui aveva parlato con Silvia Toffanin durante una ospitata a “Verissimo”. La Miconi infatti in passato era caduta nella rete di un millantatore e a causa del quale non solo aveva perso dei soldi ma, a suo dire, anche degli amici e aveva avuto problemi col lavoro. Ma chi era questa persona che la manipolava? “Nel mio momento della mia massima popolarità ho conosciuto una persona che ho iniziato a frequentare. Si era presentata come un avvocato con un determinato lavoro: poi i suoi genitori mi informarono che lui ha avuto un crac finanziario e di stargli vicino”.

Da qui era cominciata la sua disavventura, mantenendo economicamente l’uomo e ospitandolo a casa sua, prima dell’amara scoperta: “Ho fatto fatica a mandarlo via” aveva detto ricordando il raggiro di quest’uomo che non era nemmeno un avvocato e che poi da un giorno all’altro è sparito. “Lui mi aveva allontanata dalla realtà” era stata la chiosa del suo racconto di un periodo buio che, per fortuna, oggi è solo un lontano ricordo.