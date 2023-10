Milena Miconi choc: “Caduta nella trappola di un uomo sbagliato”/ “Minacce e bugie, mi manovrava”

Milena Miconi choc a Verissimo: “Ho avuto una relazione con un millantatore”

Milena Miconi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rivela per la prima volta di aver avuto una relazione con un uomo pericolo. “È stato un periodo particolare. – ha esordito la showgirl – Avevo già affrontato una separazione, ero nel momento culmine della mia popolarità, quando ad un certo punto degli amici mi dicono che c’è una persona che volevano farmi conoscere. Incontro questa persona e iniziamo a chiacchierare, a sentirci al telefono. Iniziamo una relazione.”

All’inizio tutto sembra andare per il meglio: “Lui mi racconta di essere una persona che faceva un certo lavoro, frequentava un ambiente particolare, un’azienda importante televisiva, lui era un avvocato e faceva un certo tipo di vita, con tanto di autisti personali”.

Milena Miconi: “Quest’uomo mi minacciava, mi manipolava”

Poi però le cose cambiano drasticamente: “Io poi mi ritrovo a dover prendermi cura di questa persona perché mi convocano a casa i suoi genitori dicendomi che ha avuto un crac finanziario molto importante. – ha spiegato Miconi, che ha dunque iniziato ad indagare su questa persona – Io ho iniziato a prendere informazioni su di lui e ho scoperto che non era un avvocato. All’improvviso è cambiato tutto“.

La situazione ha iniziato a peggiorare e Milena Miconi ha compreso di non potersi fidare di quest’uomo che poteva per lei diventare pericoloso: “Ho iniziato a ricevere delle minacce… lui mi manipolava, decideva come dovevo comportarmi… mi ha isolata. Io avevo poi capito ma non trovavo una giustificazione a questa situazione. Poi è sparito e non ho più saputo nulla se non che aveva provato a comportarsi così con un’altra donna che, più furba di me, non ci è cascata.” ha concluso.

