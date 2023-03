Milena Miconi choc/ L’uomo più affascinante della casa? Edoardo Donnamaria”

Milena Miconi attratta da Donnamaria? Ecco cosa è successo

Le concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si sono riunite per giocare ad “obbligo o verità”. Oriana Marzoli, Giaele, Antonella, Nikita e Micol hanno fanno una domanda molto scomoda a Milena Miconi: “Chi ti faresti della casa se non fossi sposata, impegnata?“. Visibilmente imbarazzata l’attrice risponde: “No ragazze, non ce n’è uno. Nessuno che è in questa casa“.

Non soddisfatte della risposta le donne della casa hanno chiesto all’ex modella chi fosse, secondo lei, l’uomo più affascinante della casa. Dopo molti tentennamenti, Milena Miconi risponde: “Edoardo Donnamaria, ha una testa interessante“. Antonella Fiordelisi ha reagito ridendo alla rivelazione dell’ex modella che, comunque, ha dovuto scegliere solo tra gli uomini ancora presenti nel reality show. Ad ogni modo, l’attrice non sembrava interessata esteticamente davvero attratta dal volto di Forum.

Milena Miconi scontro con Alberto De Pisis e Luca Onestini

Milena Miconi ha fatto da poco il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sconvolgendo un po’ gli equilibri. Che sia per la differenza di età, visto che l’attrice conta 51 anni, o per diversa forma mentis, la concorrente è arrivata a scontrarsi con gli altri inquilini. In particolare, l’ex modella si è infuriata per la scarsa dedizione dei ‘vipponi’ alla gestione e pulizia della casa.

A non tollerare l’appunto di Milena Miconi sono Alberto De Pisis e Luca Onestini: “Non cambi le persone mai cambiate in anni” afferma Alberto. Anche l’ex tronista non ci sta ai rimproveri dell’attrice, prendendo posizione contro di lei. De Pisis aggiunge poi l’ultima stoccata all’ex modella: “Perché dobbiamo parlare del nulla mischiato al niente, quando sappiamo che sono problemi che non si risolvono?”

