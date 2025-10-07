Milena Miconi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato di un’esperienza choc relativa al passato: la showgirl vittima di una truffa ‘amorosa’.

Per amore si può incappare in brutte sorprese, anche a tema economico; si sente parlare sempre più spesso di truffe amorose, una circostanza che per alcuni aspetti è stata vissuta in prima persona anche da Milena Miconi. La showgirl si è resa protagonista di un racconto choc oggi a La Volta Buona a proposito di una relazione del passato, precedente a quella con l’attuale marito Mauro Graiani.

“Diceva di essere un uomo d’affari ma in realtà non era così”, serve così l’assist Caterina Balivo che lascia poi proseguire Milena Miconi che scende nei dettagli di quella truffa subita. “E’ capitato in un momento molto tranquillo della mia vita, mi ero già separata dal mio primo marito. Avevo avuto il successo con ‘Il Bagaglino’, ero da sola e volevo godermi questa situazione e mi hanno coinvolta in una serata dove ho conosciuto questa persona. Mi era stato presentato come una persona in gamba…”.

Milena Miconi a La Volta Buona: “Ecco come ho capito che c’era qualcosa che non andava…”

A dispetto delle presentazioni con tanto di elogi, delle impressioni iniziali positive, Milena Miconi ha presto appurato delle incongruenze relative a quell’ex compagno. “Per i primi mesi tutto andava bene, era un uomo interessante; non ero innamoratissima però mi piaceva. Poi inizio a notare qualcosa che non torna; inizia a vantarsi di conoscenze, persone importanti nel mondo dello spettacolo”. La showgirl ha poi aggiunto: “Spingeva in quella direzione finchè non arriva a chiedermi soldi… Cominciai a capire che c’era qualcosa che non andava”.

Milena Miconi – ha raccontato a La Volta Buona – si è ritrovata a vivere una situazione a dir poco surreale: “Mi racconta di un grosso problema finanziario, me lo dice a cena davanti ai suoi genitori! Non so se erano tutti complici… Lui nel frattempo viveva a casa mia, mi chiedeva di aiutarlo economicamente ed inizialmente l’ho fatto. La cosa che mi spaventava è che quando chiedevo informazioni ad altri sul suo conto mi arrivavano notizie diverse da ciò che mi diceva lui che intanto, quando veniva a saperlo, mi aggrediva verbalmente”. Oggi la showgirl racconta con il sorriso la chiusura di quel rapporto che stava per sfociare in una vera e propria truffa: “Come l’ho cacciato di casa? Sono andata via io, anche se era casa mia; sono andata a lavorare fuori dall’Italia e gli ho dato un ultimatum. ‘Quando torno voglio che tu non ci sia più’…”