Milena Miconi “Complicità è fondamentale”/ Vira Carbone “Bruno Vespa il mio maestro”

Tanti ospiti come sempre nella puntata di stamane di “C’è Tempo Per”, fra cui anche Milena Miconi, showgirl divenuta famosa in particolare per la sua partecipazione al Bagaglino. La 49enne romana ha esordito parlando della complicità, il tema della puntata odierna, spiegando: «La complicità nel lavoro ci deve sempre essere, è come il colpo di fulmine», e ancora «È importante, è fondamentale: quando lavori con una persona ti deve piacere». Complicità nel mondo del lavoro ma anche e soprattutto nell’amore, nel rapporto di coppia: «Nell’amore la complicità deve nascere abbastanza velocemente: nel tempo poi l’amore cambia, può diventare qualcosa di diverso. Io sono sposata da poco ma stiamo insieme da 18 anni: nel tempo l’amore cambia ma all’inizio ci deve essere questa forte complicità». Milena Miconi allieta spesso e volentieri i suoi migliaia di follower con scatti davvero sexy sui social, e negli scorsi giorni l’abbiamo vista sul red carpet del Festival di Venezia con una mise di pizzo davvero apprezzabile.

MILENA MICONI E VIRA CARBONE OSPITI DI C’E’ TEMPO PER

Fra i tanti ospiti anche Vira Carbone, giornalista e conduttore televisiva, famosa per essere al timone di Buongiorno Benessere, programma in onda su Rai 1. Si è parlato in particolare della cucina, e la 51enne salernitana, in diretta dalla sua abitazione, ha spiegato di essere un’amante della cucina, svelando i suoi metodi di spesa: «La cucina è il mio mondo, amo cucinare, amo andare a fare la spesa: parto dal mercato, due volte alla settimana vado al Trionfale per prendere i pomodori e gli altri ingredienti. Vado a fare la spesa col carrello: ho due carrelli, come tante italiane, ne riempio uno, lo poso in macchina e ritorno al mercato con il carrello vuoto. Siamo in sei in famiglia e devo prendere molto cibo». La nuova stagione di Buongiorno Benessere ripartirà ufficialmente sabato mattina alle ore 10:30, e la prima puntata sarà incentrata sulle intossicazioni alimentari. Per la Carbone sarà l’ottavo anno consecutivo al programma del primo canale. “Il mio grande maestro – ha concluso – è stato Bruno Vespa con cui ho mosso i primi passi nel giornalismo, tutti i segreti che mi ha insegnato li porto nel mio programmo”.



