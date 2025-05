Viaggiano spediti verso i 30 anni insieme, nel frattempo si guardano indietro osservando la bellezza della famiglia costruita. Un matrimonio splendido, due figlie meravigliose; stiamo parlando di Milena Miconi e suo marito Mauro Graiani. Ospiti oggi de La Volta Buona, si sono messi in evidenza con dolcezza ed ironia raccontandosi in una sorta di intervista doppia partendo dagli albori della liaison fino ai momenti di difficoltà.

Chi è Mauro Graiani, il marito di Milena Miconi/ Il primo incontro e le nozze dopo oltre 15 anni d'amore

“Ci siamo incontrati nell’estate del 2001 per lavoro, ci siamo sentiti al telefono e visti giusto qualche volta. Poi ho avuto la conferma della frase: ‘Basta una volta per rimanere incinta’. Questo il simpatico racconto di Milena Miconi e suo marito Mauro Graiani; poco dopo il primo incontro, scattata la passione, hanno presto dovuto fare i conti con una grande responsabilità quale mettere al mondo una nuova vita. “Non ero piccolissima, sono sempre stata molto attenta anche perchè in quel momento della mia carriera non pensavo di diventare mamma” – ha spiegato l’attrice – “Chiaramente avevo il desiderio della maternità, ma non in quel momento. Quindi è colpa sua, una colpa stupenda”. Milena Miconi, così come suo marito, ricorda bene quella telefonata per la lieta notizia: “Io ero disperata, lui invece era tranquillissimo. Mi disse: ‘Io ci sono, ovviamente sei tu che decidi’. Fu una frase bellissima. 7 anni dopo è arrivata anche Agnese”.

Milena Miconi a La Volta Buona: “Con mio marito Mauro Graiani ci siamo ritrovati dopo una breve crisi…”

Chiaramente non è sempre stato tutto rose e fiori, Milena Miconi e suo marito Mauro Graiani hanno raccontato a La Volta Buona di un momento di crisi vissuto in questi 24 anni d’amore. Per un attimo si erano ritrovati distanti, seppur vicini in termini di sostegno; quella fase è stata però in un certo senso necessaria per riscoprirsi ancor più innamorati e uniti. “Il periodo di crisi risale a quando Sofia aveva 3 anni. Ci siamo anche allontanati un po’, abitavamo in due case diverse ma lui è stato sempre presente finché non ci siamo ritrovati”.