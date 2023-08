Milena Miconi: “Fui scelta come attrice nella serie americana Baywatch”/ Il retroscena: “Rifiutai perché…”

Milena Miconi svela come, prima di approdare al Bagaglino, venne scelta per la serie americana Baywatch

Milena Miconi ha rilasciato una lunga intervista al settimana CHI durante la quale ha parlato non solo di famiglia e amore, ma anche di carriera. Proprio parlando del suo esordio nel mondo dello spettacolo, Miconi ha raccontato un retroscena inedito: prima di approdare al Bagaglino, che l’ha poi resa famosa in Italia, venne scelta per la serie americana Baywatch.

La showgirl però rifiutò la proposta: “Mi cercarono, feci un provino e mi scelsero. – ha spiegato alle pagine del settimanale – Oggi potrei dirle qualsiasi cosa ma all’epoca preferii restare in Italia.” Una scelta che comunque la premiò: “Nel 1999 divenni la prima donna del Bagaglino. Ricordo che Pingitore mi presentò così: ‘Non sa ballare, non sa cantare, eppure piacerà alle donne’. Ero la ragazza della porta accanto.”

Pingitore ci vide lungo visto che, di lì a poco, Milena Miconi conobbe la grande notorietà: “Diventai famosissima. Ricordo che dovemmo cambiare immediatamente numero di casa visto che all’epoca c’erano ancora gli elenchi telefonici. Quell’attenzione mi divertiva, ma all’epoca non sapevo gestirla, venivo dalla periferia romana, ero molto centrata. Ho sempre pensato che quello fosse solo e soltanto lavoro.”

Lo scorso anno Milena ha partecipato al Grande Fratello Vip, percorso che ha definito “riabilitativo” per la sua immagine: “Un’esperienza unica e indescrivibile, che mi ha permesso di farmi conoscere per quella che sono. Sono entrata per convincere, non per vincere e a conti fatti credo di esserci riuscita.” ha concluso.

