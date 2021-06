Milena Miconi fuori da Don Matteo 13/ “La mia Laura è morta? Sono molto delusa”

“Ci sono rimasta molto male, sono dispiaciuta e amareggiata”, queste sono le parole che ha usato Milena Miconi per commentare il fatto che il suo personaggio non sarà di ritorno in Don Matteo 13. L’attrice rompe il silenzio e in un’intervista rilasciata a Fanpage.it commenta la decisione della produzione ovvero quella di escluderla dal cast della serie. Proprio nei giorni scorsi si è parlato di Don Matteo 13, della possibilità che ci siano grandi ritorni, a cominciare proprio dal capitano Glaio Anceschi interpretato da Flavio Insinna, e dalla new entry Raoul Bova, ma cosa ne è stato quindi di Laura Respighi? Milena Miconi le ha prestato il volto nella quarta e quinta stagione della serie televisiva di Rai1 nei panni della sindaca di Gubbio Laura Respighi ma sembra proprio che per lei non ci sarà ulteriore spazio e nemmeno un possibile ritorno.

Milena Miconi vs Don Matteo: torna Insinna ma lei no/ “Scelte strane, guarderò altro”

Milena Miconi fuori da Don Matteo 13: Laura Respighi è morta?

Insinna tornerà a vestire la sua divisa ma dovrà farlo senza la sua dolce metà visto che si annuncerà la morte di Laura Respighi. Proprio intervistata da FanPage l’attrice ha sottolineato: “Mi hanno lasciata fuori. La storia è un po’ particolare. Inizialmente pensavano di fare uno spin-off sulla storia d’amore di Flavio Anceschi e Laura Respighi, dunque seguirli in un’altra fiction. Durante le riunioni, però, decisero di farci interpretare altri personaggi in una nuova serie. In fase di scrittura venni a scoprire che il mio ruolo era stato dato a un’altra attrice. Per carità, a volte le cose vanno così, però era nata diversamente”. Magari le cose cambieranno in corsa per sopperire a questa mancanza?

