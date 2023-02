Milena Miconi: i fan di Nikita chiedono la squalifica/ Colpa di un’imitazione…

Milena Miconi scatena l’ira dei fan di Nikita Pelizon

Milena Miconi, durante il Gf Vip Game Night Show, ha imitato Nikita Pelizon. Dopo aver indossato una parrucca e gli abiti di Nikita, la Miconi, dal confessionale, ha dato vita ad un’imitazione che ha scatenato la durissima reazione dei fan della Pelizon. Durante il suo momento, Milena ha imitato Nikita parlando di angeli, di energie, uccellini, di persone da consolare anche se si tratta di persone con cui non ha rapporto e della vecchia mietitrice.

Antonella e Nikita contro Milena al GF Vip: "Fai l'amica e poi nomini?"/ Lei replica: "Non ho visto rispetto"

Un’imitazione che non è piaciuta alle Nikiters ovvero le fan di Nikita che hanno trovato “eccessiva e cattiva” l’imitazione fatta da Milena. Sotto il video pubblicato dal Grande Fratello, infatti, sono spuntati tantissimi commenti di protesta e c’è anche chi ha chiesto la squalifica della stessa Milena.

Mauro Graiani, marito Milena Miconi, risponde ai Nikiters/ "Non strumentalizzate"

I fan di Nikita Pelizon contro Milena Miconi

Prima di cimentarsi nell’imitazione di Nikita Pelizon, parlando con Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi con cui ha concordato i tempi dell’imitazione stessa, Milena Miconi aveva ribadito di non voler litigare con nessuno e così è stato. Nikita, pur lasciando trasparire dall’espressione del suo viso la delusione e l’amarezza per come è stata descritta nell’imitazione, non ha battuto ciglio continuando a parlare con Milena anche dopo lo show.

I suo fan, però, hanno scelto un’altra strada e, su Twitter, non solo si sono scagliati contro l’attrice ma hanno chiesto anche la sua squalifica.

Milena Miconi accusa Daniele Dal Moro: "È esagerato, modi troppo forti"/ Scoppia la lite al GF Vip!

Molti, vedo, che si sono dimenticati del motivo della squalifica di Elenoire

#gfvip #nikiters — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) February 2, 2023

Che gran figura di 💩💩💩questi sono da squalifica compresa Milena #GFvip — loredana pace (@loredanapace1) February 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA