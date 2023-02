Milena Miconi in crisi “Pensieri negativi su di me”/ “Vedo i difetti, le cose che non ho fatto”

Milena Miconi: “Pensieri negativi su di me”

Nel fine settimana, approfittando della tranquillità pomeridiana, Milena Miconi si è confidata con Luca Onestini e Ivana Mrzavova, raccontando lati del suo carattere e del rapporto con suo marito. Parlando del suo percorso professionale, Milena ha detto: “Ho sempre messo prima la famiglia”. Per questo motivo quando le è stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip ha subito accettato, desidero di provare una nuova esperienza.

Durante la sua permanenza dentro la casa, Milena ha imparato a conoscersi meglio: “Tante cose le ho capite di me, mi sono resa conto di quanto il cervello ti porta a pensare al contrario. Io ho avuto tante dimostrazioni di affetto da tutti eppure la mia testa mi porta ad avere pensieri negativi su di me. Come se tutti mi guardassero con i miei occhi”.

Milena Miconi: il marito Mauro Graiani

Milena Miconi ha ammesso di essere sempre stata molto severa con sé stessa e anche dentro la casa del Grande Fratello Vip 7 ha continuato a fare questo errore: “Io vedo tutti i difetti, tutte le cose che non ho fatto, tutto quello che avrei voluto essere e non sono stata, tutti gli errori”. Negli anni solo suo marito Mauro Graiani è riuscito a smussare questo lato del suo carattere. L’attrice ha così racconto della sua storia d’amore con il marito: dalla gravidanza inaspettata alla temporanea separazione. “Siamo stati un po’ separati, lui ha preso un’altra casa. Lui in quel momento ha fatto un cambiamento e ha capito quello che mi mancava. Mi scriveva lettere, mi portava a cena e parlavamo, quello che non avevamo mai fatto”, ha raccontato Milena Miconi, che ora vive il suo lieto fine con il marito Mauro.

