Milena Miconi: “Incinta dopo sole quattro uscite con Mauro Graiani”/ “La crisi…”

Milena Miconi, conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, si racconta a Verissimo: “Tornare alla realtà è stato bellissimo. Non vedevo l’ora di tornare a casa. Avevo voglia di farmi conoscere per quella che sono, perché il Grande Fratello è visto anche da un pubblico molto giovane. E l’ho fatto anche per me, per provare un’esperienza diversa e nuova”.

Prima di conoscere il marito Mauro, per l’attrice c’è stato un altro matrimonio: “Conosco questo ragazzo, era bellissimo e c’è stato un colpo di fulmine. Quando lui mi ha chiesto di sposarlo, mi è sembrata un po’ una favola. Ed è stato anche un modo per scappare dalla mia vita. È finito perché eravamo giovani, crescevamo in maniera diversa. Mi sono sentita un po’ sola, ero giovane e avevo paura di qualcuno che mi stesse accanto e vivesse con me le emozioni dei vent’anni. In quel momento non era possibile perché lui era preso da tanti impegni e mi sono sentita un po’ sola. E ho iniziato a vivere veramente la mia vita“. Dopo il matrimonio, non è stato semplice il rapporto con suo fratello, più piccolo di lei: “Io sono andata via lasciando mio fratello con mamma e papà e non avevo capito quanto per lui fosse importante la mia presenza. Io cercavo di costruire il mio lavoro e la mia vita e non lo cercavo tanto e lui lo stesso con me”.

Milena Miconi: “Io e Mauro insieme dal 2001”

Dopo il primo matrimonio fallito, Milena Miconi ha conosciuto Mauro Graiani, diventato suo marito nel 2019: “Noi stiamo insieme da 22 anni e siamo sposati dal 2019. La nostra unione è nata nel 2001. Sono rimasta subito incinta. Ci siamo visti tipo quattro volte e poi il ciclo non mi arrivava. A me sembrava strano, lui mi diceva di star tranquilla. Ero stata da lui a Genova, torno a casa a Roma, faccio il test e scopro di essere incinta. Lo chiamo, disperata. Lui contentissimo, mi dice: ‘Se tu vuoi, io ci sono’. E sta ancora lì”.

Dopo la nascita della secondogenita, per l’attrice è cominciato un periodo non semplice, lavorativamente parlando: “Con la nascita di Agnese è cambiato tutto. Dovevo girare una serie scritta per me e hanno scritto un’altra attrice, così come per altri progetti. Non so cosa sia successo, come se ci fosse una chiusura nei miei riguardi. Da lì è iniziata una crisi, abbiamo dovuto lasciare la casa. La paura di ricominciare, però, non l’ho mai avuto. Da lì sono tornata al teatro, la mia prima passione. Avevo voglia di far vedere che c’ero e volevo ricominciare a lavorare. Ormai sono quindici anni che vado in giro per l’Italia con tantissime commedie”.











