Milena Miconi: “La mia carriera? Ho dovuto sudare per avere credibilità”/ Sfogo al GF Vip: “Faticoso…”

Milena Miconi, sfogo notturno al GF Vip: “La mia carriera? Ho vissuto d’immagine, poi…”

Durante una chiacchierata notturna con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip, Milena Miconi si è lasciata andare ad un lungo sfogo. La celebre showgirl e attrice ha raccontato alcune difficoltà nelle quali è incappate durante la sua carriera televisiva, spiegando di aver faticato molto per rendersi credibile al pubblico.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

“Il discorso è questo: ho vissuto questi anni anche d’immagine, un’immagine che la gente vedeva ma che non sapeva chi c’era dietro.” ha esordito la gieffina. “Quando porti te e, dunque, la tua normalità, il fatto che comunque hai fatto delle cose importanti per quel periodo là, importanti per oggi, perché magari c’è oggi un’altra forma di spettacolo, quel mondo là magari esiste per qualcuno che era appassionato, come può esserlo ad esempio Alberto che è uno appassionato di cose passate, di quel periodo storico dello spettacolo.” ha aggiunto.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Milena Miconi: “Ho dovuto sudare per ottenere credibilità”

Milena Miconi ha dunque continuato, raccontando: “Però, avendolo vissuto tanti anni fa, e avendo comunque fatto uno switch, perché io ho cambiato, il mio sogno era quello di fare l’attrice, e attraverso anche quel percorso là io ho potuto farmi conoscere, fare altre cose… Però è stato faticoso, perché comunque spesso ti vedono soltanto in un certo modo, e quindi la tua credibilità la devi sempre sudare. Molte volte la gente veniva a teatro, mi vedeva e mi diceva: ‘Ah però sei brava!’, come per dire che non se l’aspettavano che fossi brava.”

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

L’attrice e showgirl ha quindi parlato della sua partecipazione al GF Vip: “Essere qua, per me, non è togliere, è aggiungere. Aggiungere un’esperienza che è diversa, ma è sempre una forma di spettacolo, che è moderno, che oggi funziona magari perché è diretto, adatto ad una nuova generazione.” E ha concluso: “Se sono qua è comunque perché ho un passato di un certo tipo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA