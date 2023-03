Milena Miconi “Luca, si vede che sei innamorato di Ivana”/ “Se dovrà essere sarà”

Luca Onestini saluta Ivana Mrazova

Dopo una lunga permanenza all’interno della Casa, Ivana Mrazova ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7. Prima di lasciare il loft di Cinecittà, la modella ha avuto modo di salutare il suo ex fidanzato Luca Onestini: “Sono felicissimo che sia venuta qui. Ho ritrovato una persona che per me è fondamentale”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca Onestini: "Ho dormito con Ivana, quante tentazioni!"/ "Non so cosa succederà"

Anche Ivana è stata contenta di aver trascorso un mese insieme a lui: “Luca è una delle persone più importanti che ho nella mia vita. Sono felice che ci siamo ritrovato, io con lui sto bene”. Difficile il momento di saluto per i due ex fidanzati, tra baci, lacrime e dolci parole: “Le nostre vite si sono incrociate e lo saranno per sempre. Nel mio cuore c’è sempre stata Ivana”, ha detto Onestini. I due si sono promessi di rivedersi anche fuori dalla Casa.

Martina, Ivana e Matteo, chi resta degli ex al Grande Fratello Vip 2022?/ I favoriti...

L’opinione di Milena Miconi su Luca Onestini e Ivana Mrazova

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini ha parlato con Milena Miconi dell’uscita di Ivana Mrazova: “Mi dava una boccata d’aria… la sensazione come se non fossimo qua”, ha detto l’influencer. E ha aggiunto: “Sembrava passato un giorno, abbiamo dormito insieme le ultime due notti. Mi sembrava passato poco dall’ultima volta”. Milena, da attenta osservatrice, ha notato come i due ex fidanzati si siano riavvicinati molti nell’ultimo mese: “Si vede che sei super innamorato di lei, lo è anche lei. Lei ci va con i piedi di piombo… Io sono certa che tu saresti più disponibile a ricominciare subito. E lo è anche lei, ma lei si tiene un po’ di più. Noi donne ci mettiamo un pochino di più a lasciarci andare, anche se provi un sentimento. Sei cambiato totalmente da quando è entrata lei”. Luca ha ammesso che sperava di potere passare ancora un po’ di tempo con Ivana dentro la casa del Grande Fratello e una volta usciti “se dovrà essere sarà”.

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini e Milena Miconi, scintille al GF Vip/ "Non voglio sentire stro*ate!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA