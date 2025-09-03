Milena Miconi: marito Mauro Graiani e figlie Agnese e Sofia, lei confessa: "Figlia fluida? Ci si innamora delle emozioni e della persona"

L’ultima puntata di Storie di Donne al Bivio andrà in onda oggi mercoledì 3 settembre 2025 in seconda serata su Rai 2 e Monica Setta avrà un ricco parterre di ospiti tra cui Milena Miconi attrice e showgirl che nei giorni scorsi è finita al centro del gossip parlando della fluidità della figlia. In un’intervista al magazine Chi ha ammesso di avere una figlia fluida, cioè che è attratta sia dagli uomini che dalle donne ma che per lei questo non è assolutamente un problema anzi la vive come una cosa normalissima, quale in realtà è.

Scendendo nel dettaglio, infatti, ha rivelato: “Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie figlie (Sofia e Agnese di 21 e 14 anni, ndr) e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso ma delle emozioni, della persona…Ho visto una delle mie figlie legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei ma quello che trasmetti e questo l’ho imparato anche grazie a loro.” Sulle figlie di Milena Miconi, Sofia e Agnese non ci sono molto informazioni oltre a ciò che ha rivelato l’attrice in alcune interviste.



Mauro Graiani, chi è il marito di Milena Miconi: “Vede sempre il lato positivo delle cose”

Il marito di Milena Miconi, invece, è Mauro Graiani. Classe 1962 l’uomo ha 63 anni, è genovese ed un regista e sceneggiatore. I due stanno insieme da più di 25 anni ed hanno due figlie ma si sono sposati nel 2019 con un splendida cerimonia in cui erano presenti moltissimi vip da Eva Grimaldi a Imma Battaglia, da Stefania Orlando a Jane Alexander. Milena sul marito, quando era concorrente nella Casa del Grande Fratello ha rivelato: “Vede sempre e solo il lato positivo delle cose. Quando tutto va storto è sempre pronto a dirmi che ce la faremo.”