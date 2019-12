Milena Miconi/ Matrimonio con Mauro Graiani “un giorno speciale!” (Domenica Live)

Le immagini del matrimonio in esclusive che saranno trasmesse oggi in diretta a Domenica Live vedranno protagonista Milena Miconi, attrice ed ex modella, spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Le nozze con Mauro Graiani si sono celebrate lo scorso maggio a Roma, nella romantica cornice delle Terme di Caracalla. Un matrimonio in qualche modo tardivo ma comunque super romantico e attesissimo, giunto dopo 18 splendidi anni d’amore e due figlie, che si è festeggiato prima dell’estate in presenza di tanti amici vip, a partire dalla testimone della sposa. L’amica Matilde Brandi non poteva non essere la testimone perfetta per Milena. Tra le altre invitate anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, anche loro reduci da poco del loro matrimonio e Stefania Orlando pronta a sua volta a dire “sì” a Simone Gianlorenzi. La showgirl 47enne per l’occasione aveva preferito un abito bianco con velo color cipria. I festeggiamenti sono poi proseguiti a Villa di Veio. “È stata una giornata speciale per noi che abbiamo condiviso con le persone che amiamo. Sono tante le persone che devo ringraziare… tutti quelli che ci hanno aiutato a creare questa giornata indimenticabile”, aveva scritto la Miconi sui social al termine della lunga ma bellissima giornata vissuta accanto al marito, sceneggiatore e regista 56enne e alle figlie Sofia e Agnese.

MILENA MICONI, VIA LO STALKER GRAZIE A MAURO GRAIANI

Milena Miconi e la sua famiglia al completo si racconteranno oggi nello studio domenicale di Domenica Live, al cospetto di Barbara d’Urso. Non mancheranno i momenti più emozionanti vissuti nei mesi scorsi in occasione del suo matrimonio. Di recente, ospite di Storie Italiane, la showgirl aveva raccontato un episodio spiacevole del suo passato, per via di uno spiacevole episodio di stalking che le fece vivere un vero e proprio dramma dal punto di vista psicologico. La sua fortuna, anche in questo caso, fu incontrare colui che sarebbe poi diventato diversi anni dopo il marito, ovvero Mauro Graiani. “Quando i giornali hanno iniziato a fotografarci a scrivere di noi, quell’uomo a poco a poco ha smesso di telefonare, fino a sparire”, aveva dichiarato tra le pagine di DiPiùTV. Prossimamente, dal 4 al 15 dicembre, Milena sarà impegnata a teatro insieme all’amica e collega Nadia Rinaldi nello spettacolo “Qualcosa in comune”, diretto proprio dal marito della Miconi e che vedrà sul palco anche la figlia giovanissima, Sofia Graiani in una commedia che farà sorridere ma anche riflettere.

